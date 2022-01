A Alpine está passando por grandes mudanças estruturais em sua equipe de Fórmula 1 comandadas pelo CEO Laurent Rossi. Após a marca anunciar na semana passada a saída do diretor-executivo Marcin Budkowski, agora foi a vez do tetracampeão Alain Prost, que atuava como conselheiro do time. Isso abre caminho para chegadas importantes, incluindo de Otmar Szafnauer, ex-Aston Martin.

Após o primeiro ano sob o novo nome, Rossi vem promovendo mudanças profundas na equipe como forma de colocar em prática seu plano de levar a Alpine à luta por vitórias em 100 corridas.

Com a saída de Budkowski, que servia como o chefe de equipe apesar do cargo não existir formalmente na estrutura da Alpine, Rossi está comandando tudo de forma temporária. Mas informações de bastidores apontam que Szafnauer, cujo nome já estava ligado à marca desde o ano passado, deve ser anunciado logo em uma função similar.

Já Prost mantinha uma relação com a Alpine e, mais especificamente com a Renault, desde que correu pela equipe na F1 entre 1981 e 1983. O piloto foi consultor e embaixador do time em seu retorno à categoria em 2015.

Após deixar o cargo na equipe Renault na Fórmula E, ele assumiu um papel mais formal junto à F1 em julho de 2019, como diretor não-executivo da equipe. Prost tinha um contrato anual e optou por não renová-lo em 2022.

Alain Prost with Fernando Alonso, Alpine Photo by: Alpine

Além disso, foi apurado que a marca austríaca de tratamento de água, BWT, deve se tornar uma das principais patrocinadoras da Alpine, sugerindo que a tradicional cor rosa pode fazer parte da pintura da equipe neste ano.

Szafnauer tem um bom relacionamento com a BWT, tendo trabalhado de perto com a marca quando era a patrocinadora máster da Force India e da Racing Point. Enquanto a Cognizant foi a máster da Aston Martin no ano passado, Szafnauer manteve a BWT junto à equipe, com alguns detalhes em rosa sendo visíveis na pintura do carro.

Se confirmado, a BWT se juntaria novamente à Esteban Ocon, após as temporadas 2017 e 2018 na Force India. O nome da BWT já desapareceu do site da Aston Martin, mas a saída da marca ainda não foi confirmada pela equipe.

Um porta-voz da Aston Martin disse ao Motorsport.com: "Normalmente não discutimos detalhes de discussões comerciais e contratos em andamento. Nosso portfólio completo de parceiros para 2022 será apresentado no lançamento do carro no próximo mês".

