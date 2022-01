Como todos os anos, as apresentações abrem as cortinas para uma nova temporada da Fórmula 1. É um dos momentos mais especiais e esperados pelos fãs, pois após meses de inatividade, eles veem pela primeira vez os novos carros com quais equipes e pilotos irão competir ao longo do percurso.

O Motorsport.com fornece este resumo continuamente atualizado, reunindo as datas das aparições individuais e os primeiros detalhes sobre os carros de 2022, além de uma visão geral de cada uma das equipes que competirão ao longo da temporada.

Mercedes

Data de apresentação: Ainda não divulgada

Nome do carro: W13

Motor: Mercedes

Pilotos: Lewis Hamilton e George Russell

A Mercedes chega em 2022 depois de ter conquistado seu oitavo título consecutivo de construtores, após uma dura luta contra a Red Bull. Seu novo carro continuará com a nomenclatura usual e será chamado de W13. Ainda no final de 2021, a equipe deu a primeira prévia do modelo, com um vídeo da primeira vez em que o motor foi ligado. Quanto aos pilotos, Lewis Hamilton continuará, pois tem contrato válido, enquanto George Russell substituirá Valtteri Bottas.

Red Bull

Data de apresentação: Ainda não divulgada

Nome do carro: RB18

Motor: Red Bull Powertrains

Pilotos: Max Verstappen e Sergio Pérez

A Red Bull entra na nova temporada depois de quebrar sua seca de títulos com a coroa que Max Verstappen conquistou na última corrida de 2021. Depois de chamar seu carro do ano passado de RB16B, em 2022 a equipe austríaca pulará o número 17 e seu carro será chamado de RB18, fazendo jus a todas as temporadas em que esteve na F1. Nesse caso, a formação de pilotos não será alterada, com Sergio Pérez também sendo mantido. A grande novidade da equipe para este ano é que, com a saída da Honda, a Red Bull passará a ser a sua própria fornecedora de motores, tendo o auxílio da marca japonesa neste primeiro ano junto de sua nova divisão, a Red Bull Powertrains.

Ferrari

Data de apresentação: 17/02

Nome do carro: Ainda a ser confirmado

Motor: Ferrari

Pilotos: Carlos Sainz e Charles Leclerc

O início de uma nova era é a melhor oportunidade e na Ferrari eles estão cientes disso. A equipe de Maranello espera dar o salto que vem buscando há tanto tempo e está confiante de que sua dupla de pilotos composta por Carlos Sainz e Charles Leclerc os ajudará a alcançar seu objetivo depois de ver seu ótimo desempenho em 2021. O lançamento foi confirmado para 17/02, mas sem divulgar o nome do modelo.

McLaren

Data de apresentação: Ainda não divulgada

Nome do carro: MCL36

Motor: Mercedes

Pilotos: Lando Norris e Daniel Ricciardo

A McLaren continua a progredir ano após ano e chega a 2022 com a esperança de dar o passo definitivo para as primeiras posições. Deixando para trás o "M" em homenagem à Mercedes do MCL35M 2021, o carro para esta nova campanha será chamado de MCL36 e será novamente pilotado por Lando Norris e Daniel Ricciardo. Em janeiro, a equipe lançou uma primeira prévia do modelo, que pode indicar algumas direções que serão tomadas.

Alpine

Data de apresentação: Ainda não divulgada

Nome do carro: Ainda não anunciado

Motor: Renault

Pilotos: Fernando Alonso e Esteban Ocon

A equipe francesa vai competir pelo segundo ano consecutivo sob o nome Alpine. Apesar de seus objetivos serem de longo prazo, eles tentarão aproveitar a oportunidade oferecida pelo novo regulamento e subir algumas posições. O nome do monoposto ainda não foi divulgado, mas tudo parece indicar que se chamará A522, dando continuidade às iniciais que começaram no ano passado. Fernando Alonso e Esteban Ocon estarão mais uma vez no comando da equipe de Enstone.

AlphaTauri

Data de apresentação: Ainda não divulgada

Nome do carro: AT03

Motor: Red Bull Powertrains

Pilotos: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

Como irmã mais nova da Red Bull, o objetivo da AlphaTauri é sempre estar o mais próximo possível. Seu carro para 2022 será chamado AT03, continuando com a nomenclatura que começou a usar em 2019, depois de deixar a Toro Rosso para trás. Pierre Gasly será mais uma vez o capitão e guia da equipe, enquanto Yuki Tsunoda precisar dar um passo à frente. Em janeiro, a equipe confirmou que o carro havia sido aprovado no crash test da FIA.

Aston Martin

Data de apresentação: 10 de fevereiro

Nome do carro: AMR22

Motor: Mercedes

Pilotos: Sebastian Vettel e Lance Stroll

A Aston Martin enfrentará os novos regulamentos de 2022 com grande entusiasmo, após sua decepcionante campanha em 2021. Seu novo carro será o AMR22 e verá a luz pela primeira vez em 10 de fevereiro. Quanto aos pilotos, a equipe de Silverstone mais uma vez confiou em Sebastian Vettel e Lance Stroll.

Williams

Data de apresentação: Ainda não divulgada

Nome do carro: Ainda não anunciado

Motor: Mercedes

Pilotos: Nicholas Latifi e Alex Albon

Na temporada passada, a Williams surpreendeu a todos com seu bom desempenho e sua mudança positiva desde a chegada de seus atuais proprietários. Para este 2022, no momento, tudo é desconhecido, exceto o nome de seus dois pilotos: Nicholas Latifi continuará na equipe e Alex Albon chegará após uma campanha de inatividade para substituir Russell.

Alfa Romeo

Data de apresentação: Ainda não divulgada

Nome do carro: Ainda não anunciado

Motor: Ferrari

Pilotos: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

A Alfa Romeo espera esquecer suas últimas temporadas na Fórmula 1 e para isso mudou completamente sua formação, com a chegada de Valtteri Bottas e Guanyu Zhou para substituir Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Quanto ao monoposto, parece que o C41 de 2021 provavelmente será seguido pelo C40, por mais estranho que pareça, já que era esse o nome que o carro de 2021 havia reservado para este novo regulamento que foi finalmente adiado para 2022.

Haas

Data de apresentação: Ainda não divulgada

Nome do carro: VF-22

Motor: Ferrari

Pilotos: Mick Schumacher e Nikita Mazepin

Depois de um 2021 em que a Haas apostou tudo em 2022, espera-se que a equipe americana consiga, no mínimo, abandonar a lanterna da categoria. O carro em que estão trabalhando há tanto tempo será o VF-22 e novamente será pilotado por Mick Schumacher e Nikita Mazepin, dois pilotos que já têm um ano de experiência na F1.

