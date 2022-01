F1: Ferrari confirma data de lançamento do carro de 2022

A Ferrari anunciou nesta segunda-feira (17) quando lançará o carro para a temporada 2022 da Fórmula 1, que ainda não teve seu nome revelado.

O chefe da equipe, Mattia Binotto, disse em dezembro que a Ferrari planejava o lançamento para o meio de fevereiro, antes do início dos testes de pré-temporada. Agora, a marca italiana confirmou que divulgará seu primeiro carro dentro do novo regulamento da F1 em exatamente um mês, em 17 de fevereiro.

Com isso, a Ferrari passa a ser a segunda equipe a confirmar quando que fará o lançamento do novo carro, após a Aston Martin, que anunciou na semana passada que divulgará o AMR22 em 10 de fevereiro.

A Ferrari ainda não divulgou qual será o nome do carro de 2022, mas a equipe entra na nova temporada em busca de seguir construindo após um 2021 encorajador.

Carlos Sainz e Charles Leclerc conquistaram ao todo cinco pódios e duas poles, ajudando a Ferrari a terminar em terceiro no Mundial de Construtores, deixando no passado a temporada de 2020, a pior campanha da marca em 40 anos na categoria.

Enquanto a Ferrari tenha completado duas temporadas completas sem uma vitória, os dados mostram que a equipe deu um passo adiante, se aproximando de Mercedes e Red Bull, tanto em ritmo de corridas quanto nas operações gerais, como pitstops.

O novo regulamento técnico de 2022 marca uma oportunidade significativa para a Ferrari buscar uma volta à frente do grid, tendo optado por não desenvolver extensivamente o carro de 2021 com o objetivo de maximizar o tempo de dedicação ao novo modelo.

O carro da Ferrari terá sua estreia oficial nas pistas a partir de 23 de fevereiro, quando a pré-temporada começar oficialmente em Barcelona. A sessão de três dias será seguida por mais três dias, entre 10 e 12 de março no Bahrein, antes da abertura da temporada na pista de Sakhir no dia 20 do mesmo mês.

Enquanto Leclerc está garantido até 2024, a Ferrari já busca renovar o contrato de Sainz após um primeiro ano impressionante. Seu acordo atual vai até o fim desta temporada.

