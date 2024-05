F1: Steiner entra com processo contra Haas; entenda

Guenther Steiner entrou com uma ação judicial contra sua antiga equipe na Fórmula 1, a Haas, por causa de valores que ele diz lhe serem devidos, além do uso de sua imagem em material promocional.

Em documentos judiciais apresentados em Mecklenburg, Carolina do Norte, Steiner alegou que sua antiga equipe não lhe pagou as comissões que lhe eram devidas há vários anos, o que violou um contrato de trabalho que ele tinha.

Além disso, ele alega que o time, do qual ele saiu no final do ano passado depois que seu contrato não foi renovado, continua a vender mercadorias com seu nome e imagem, além de usá-lo em seu site oficial. Ele diz que isso está sendo feito sem sua autorização e que, além disso, não está recebendo os royalties que, segundo ele, lhe são devidos.

Nos documentos do tribunal, que tiveram muitos detalhes redigidos, Steiner expõe o caso de que deveria ter sido pago por comissões que lhe eram devidas em 2021, 2022 e 2023 e que se enquadravam no período coberto por seu contrato de trabalho mais recente.

Os documentos do tribunal afirmam: "A Haas F1 optou por não renovar o contrato de trabalho do Sr. Steiner. Esse era seu direito. Mas a Haas F1 fez o que não tinha o direito de fazer e se recusou a pagar ao Sr. Steiner [valor redigido] o que lhe era devido de acordo com seu Contrato de Trabalho".

E acrescentou: "Mas depois de anos aceitando os benefícios da reputação, da experiência e das profundas conexões do Sr. Steiner no esporte, a Haas F1 não pode negar ao Sr. Steiner os benefícios que ele conquistou."

Guenther Steiner, ex-diretor da equipe Haas e apresentador de TV Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Os documentos do tribunal não revelaram os detalhes específicos das comissões que Steiner diz que lhe são devidas, mas elas podem estar ligadas a acordos com patrocinadores que ele trouxe para a equipe. Além disso, Steiner acredita que a Haas não agiu corretamente ao continuar a usar sua imagem e marca.

O documento judicial afirma que a Haas se beneficiou enormemente da presença de Steiner na série da Netflix: Drive to Survive, onde ele se tornou uma de suas figuras mais populares.

"A Haas F1 aparecia com frequência na série, e a presença do Sr. Steiner no programa atraía cada vez mais fãs para a Haas F1", diz o documento. "Essa exposição foi extremamente valiosa para a equipe de corrida iniciante, especialmente porque ela buscava fontes de receita adicionais para se sustentar no ambiente notoriamente caro da Fórmula 1."

Steiner alega que a Haas continuou a lucrar com sua marca e imagem, algo que ele diz não ter permissão para fazer porque seu contrato de trabalho foi rescindido.

Os documentos do tribunal acrescentam: "A Haas F1 não tem o direito de usar o nome, a imagem do Sr. Steiner ou de explorá-los em qualquer forma de mídia após o término de seu contrato de trabalho. A Haas F1 não compensou o Sr. Steiner pelo uso não autorizado de seu nome e imagem."

