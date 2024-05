A morte da lenda brasileira Ayrton Senna em Ímola, há 30 anos, foi analisada em detalhes minuciosos durante o tempo que se passou desde então. Entretanto, um dos aspectos menos conhecidos do que aconteceu em 1º de maio de 1994 foi a sensação de impotência sentida por aqueles que estavam no safety car que estava à frente do pelotão da Fórmula 1 no GP de San Marino, na região da Emilia Romagna.

A bordo de um Opel Vectra de baixa potência que, em última análise, não era rápido o suficiente para correr na frente das máquinas da F1, o piloto do carro de segurança Max Angelelli e o ex-diretor de provas Charlie Whiting, que estava sentado ao lado do condutor, enfrentaram algo indesejado por todos.

Com o desenrolar dos acontecimentos, eles não só se sentiram impotentes para fazer qualquer coisa, mas também ficaram com pensamentos angustiantes nos próximos anos. Whiting não está mais entre nós para contar sua experiência daquele dia, mas, em uma entrevista para o filme sobre o ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo Max Mosley, lançado há alguns anos, Charlie relatou as lembranças daqueles momentos.

"Eu era o observador no safety car", explicou Whiting, que era delegado técnico da FIA na época. "Era uma de minhas pequenas tarefas. Na verdade, eu não tinha muito o que fazer durante a corrida. Então, fiquei sentado no safety".

"Houve um acidente na largada, envolvendo Pedro Lamy [e JJ Lehto], então eles enviaram o safety e lá fomos nós. Senna estava liderando. Me lembro como se fosse ontem. Estávamos entrando na chicane superior e Senna ficou ao lado do nosso carro. Estava ali com a viseira levantada e dizendo: 'Mais rápido, mais rápido!'. Eu respondia: 'Não podemos. Não podemos ir mais rápido, impossível'. Os freios estavam quentes, dava para sentir o cheiro, e o piloto (Max) estava dando o melhor de si naquele carro."

"Chegamos no final da volta e, uma volta depois, ele (Ayrton) sofreu o acidente", explicou Charlie no relato.

Pouca potência e excesso de peso no safety car

Superaquecimento de freios e falta de potência eram algo que Angelelli temia desde o momento em que chegou a Ímola. Naquela época, ele era piloto da Volkswagen na F3 alemã, tendo conquistado o título italiano dois anos antes. Ele também conhecia bem as exigências da pista de Ímola, sua terra natal.

Ele sabia muito bem que os 204 cavalos de potência do Opel Vectra, que pesava 1.350 kg, não eram suficientes. Em um novo livro, "Senna: The truths" (Senna: As verdades), escrito por Franco Nugnes, do Motorsport.com Itália, Angelelli relata o terror que sentiu quando chegou a Ímola e recebeu o safety car.

"Quando me mostraram o carro [de segurança], meu sangue gelou. Ele não era adequado para correr na frente do pelotão da F1. Fui até Charlie e expliquei a ele minhas dúvidas -- que o carro não era potente o suficiente e, acima de tudo, não tinha um sistema de freios adequado para uso na pista."

Angelelli levou o Opel para dar algumas voltas de treino e suas preocupações com o que estava enfrentando aumentaram drasticamente. "Foi um verdadeiro desastre. Nas duas descidas [da Acque Minerali e Rivazza], você precisava de uma 'âncora' para parar. No final da segunda volta, os freios superaqueceram e o pedal ficou esponjoso, o que aumentou as distâncias de frenagem. Eu estava preocupado, mas vi que meu medo não provocou nenhuma reação [nos outros]."

Encontrando uma alternativa

Seriamente preocupado com o fato de que o Opel não era nem de longe bom o suficiente para ser um carro de segurança da F1, Angelelli foi até o paddock da Porsche Super Cup para ver se eles tinham uma máquina mais adequada que ele pudesse usar. Disseram-lhe que sim.

"Fiquei orgulhoso e comecei a transferir as letras do safety e a câmera para o Porsche. Mas quando tudo estava pronto, sábado de manhã, eles me explicaram que eu não poderia usar o 911. Eu ainda era jovem e obviamente não entendia certas dinâmicas. Havia acordos comerciais que eu desconhecia. Para mim, simplesmente, o Opel Vectra não era adequado para ser o carro de segurança, então procurei um carro mais adequado, que era o Porsche."

"Sem me dar mais explicações, eles me disseram para desmontar tudo do 911 e remontar o Vectra. Percebi que o que deveria ter sido divertido poderia se transformar em um pesadelo", continuou Angelelli.

Sem capacete de proteção

Max não teve outra escolha a não ser ficar com o Opel e foi imediatamente chamado para entrar em ação na corrida depois que a Lotus de Pedro Lamy atingiu a Benetton de JJ Lehto na largada. Na verdade, a chamada foi tão imediata que Angelelli não teve tempo de vestir o macacão nem de colocar o capacete de proteção -- e é por isso que as imagens o mostram dirigindo sem proteção na cabeça. "Tudo aconteceu de repente", lembrou ele.

"Eu não estava pronto, no sentido de que não havia colocado a parte superior do traje à prova de fogo e não havia colocado o capacete, que foi colocado no banco traseiro. O acidente me pegou de surpresa, mas a culpa foi minha. Charlie recebeu a ordem pelo rádio e me disse para sair. Para entrar na pista, tivemos que passar pelo pitlane. Charlie manteve o controle e ditou as ordens com uma voz calma. Eu o conhecia bem porque ele era o diretor de prova de Macau, onde eu havia corrido por vários anos na F3."

"Ele estava sentado no banco da direita e não usava capacete, pois tinha um fone de ouvido conectado ao controle de corrida para executar as instruções. Entramos na pista e reduzimos a velocidade, esperando os carros chegarem atrás de nós. Olhando pelo espelho retrovisor, vi a Williams de Senna se aproximando. Aumentei a velocidade, mas, ciente das limitações do carro, não busquei 100% de desempenho, especialmente porque não tinha ideia de quanto tempo teria de ficar na pista."

"Eu sabia que os freios não aguentariam mais do que algumas voltas, então tentei ser conservador ao frear. Ao acelerar, pressionei o pedal do acelerador com tanta força que poderia ter feito um buraco no assoalho."

Parecia que o carro estava parado

Se Angelelli estava preocupado com o Opel durante as voltas de treino, isso não foi nada comparado ao terror que sentiu ao correr à frente dos carros de F1, pois a inadequação do safety car foi dramaticamente exposta.

"Ímola não desafiou o Vectra na aceleração, pelo menos até chegarmos às duas subidas. O ponto mais crítico foi na saída da Acque Minerali. Na subida para a Variante Alta, o Opel parecia estar preso. Eu não conseguia ultrapassar os 130 km/h."

"Senna, que liderava o grupo, veio ao meu lado, como fez várias vezes depois, mostrando-me o punho e dizendo-me para ir mais rápido. Estou reavivando lembranças que eu esperava ter apagado da minha memória: Charlie e eu fomos os últimos a olhar Ayrton nos olhos."

O brasileiro estava furioso e tinha mais do que razão para se sentir assim. Sua Williams estava indo muito devagar e os pneus teriam perdido pressão e temperatura. "Whiting permaneceu em silêncio e não me pediu para ir mais rápido. Ele estava ciente de que o Vectra não tinha potência suficiente e, nesse meio tempo, todas as luzes de advertência acenderam no painel do Vectra. Ao frear na descida para Rivazza, eu tinha que ser gentil, então a velocidade era... ridícula".

"Depois de três voltas, apesar de todas as minhas precauções, acabei passando por cima do meio-fio, na grama e com as duas rodas na caixa de brita. Naquele momento, fiquei preocupado e disse ao Charlie: 'Olha, não há mais freios! Posso dar mais uma volta e depois teremos que voltar aos boxes porque não posso mais: é perigoso'. Como ficaríamos se o safety car saísse da pista?". Whiting comunicou a mensagem ao controle da corrida, mas recebeu a ordem de que o safety car tinha que ficar na pista.

"Continuei, mas fui ficando cada vez mais lento", relatou Angelelli. "Ficou constrangedor. Não é nada pessoal contra o Vectra, mas aquele carro não deveria estar na frente do pelotão da F1. No final da quarta volta, eles finalmente nos deram a ordem de voltar aos boxes para que a corrida pudesse recomeçar. Estacionei o Opel, desliguei e ele não voltou a funcionar. Quando, duas voltas depois, ocorreu o acidente de Ayrton, pararam o GP com bandeira vermelha. Caso contrário, não teríamos conseguido nos mover."

Assombrado pela fúria de Senna

As imagens de Senna agitando os braços várias vezes para que o safety car acelerasse inevitavelmente levaram muitos a pensar que a lentidão do carro foi um fator contribuinte para o acidente subsequente do brasileiro. E, de fato, esse era um pensamento que assombrava o próprio Angelelli.

"Vou lhe contar o que vivi: durante anos senti remorso pelo acidente. Achei que os pneus dele tinham perdido pressão e isso fez com que o carro batesse nas lombadas da Tamburello -- então talvez algo tivesse se quebrado antes de sair da pista. O acidente ocorreu no início da terceira volta após o reinício, portanto a sétima da corrida, e não ficou claro para mim se naquele momento os pneus deveriam ter retornado à pressão e à temperatura corretas para garantir uma boa aderência."

"Para tirar minhas dúvidas, depois da corrida liguei para Gianni Morbidelli, que estava pilotando para a Footwork. 'Não se preocupe', ele me disse. 'Fizemos a Tamburello sem problemas logo de cara'."

A influência de Angelelli nos eventos daquele dia seria mais tarde colocada sob a mira da lei em meio à investigação e ao processo judicial que se seguiu à morte de Senna.

"Eu esperava que não houvesse nenhuma reação, mas, em vez disso, tive que me defender", disse ele. "Fui convocado pelos advogados da Williams".

"Tive a sensação de que era uma tentativa de desviar a atenção do que tinha acontecido para uma manipulação do papel do safety car -- que tinha sido muito lento e tinha causado uma perda de pressão nos pneus que fez com que a Williams saísse da pista."

"Tudo o que posso dizer é que, em uma situação difícil, extraí 100% do potencial do carro. Primeiro, tentei manter a frenagem e depois manter o ritmo permitido pelo veículo."

Curando as feridas

A velocidade do safety car foi devidamente descartada como um fator que contribuiu para o acidente de Senna, mas isso não impediu que as emoções daquele dia afetassem Angelelli por muitos anos.

Coincidentemente, David Brown, que foi o engenheiro de corrida de Senna na Williams em 1994, viria a trabalhar com Angelelli na IMSA.

Apesar das lembranças compartilhadas dos eventos de Ímola, a dupla nunca discutiu o que aconteceu naquele dia.

"É um assunto que nunca abordamos", acrescentou Angelelli. "Trinta anos se passaram. Talvez eu não me lembre de todos os detalhes daquele dia maldito, mas me lembro das emoções profundas e das cicatrizes que ele me deixou".

"Ver o maior piloto da história vir ao meu lado e bater o punho para me dizer para ir mais rápido me fez sentir pequeno. Eu queria desaparecer, nunca ter nascido."

"Para mim, foi terrível: parecia que ele estava falando comigo do cockpit da Williams, tão clara era a mensagem que ele estava me enviando".

"Saí da pista quase me sentindo culpado. Foi terrível. As palavras de Morbidelli foram reconfortantes, mas não deixaram minha consciência em paz."

"Mas depois de três décadas, as feridas profundas da alma foram lentamente curadas."

