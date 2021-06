Alain Prost analisou a atual situação da Mercedes e Red Bull na Fórmula 1 e disse que a escuderia austríaca e Max Verstappen "estão em melhor forma neste momento".

Depois do erro de Lewis Hamilton nos estágios finais da corrida em Baku, o heptacampeão acabou jogando fora todos os pontos que ganharia sobre Verstappen e, desta forma, o holandês segue liderando o Mundial de Pilotos com 4 pontos de vantagem sobre o britânico.

Com os resultados do GP do Azerbaijão, a Red Bull abriu ainda uma vantagem de 26 pontos sobre a Mercedes no campeonato de Construtores.

O tetracampeão mundial, Prost, analisou a briga pelo título de 2021 entre as equipes e disse que vê o time austríaco em melhor forma neste momento.

“Acho que a Red Bull e Max estão em melhor forma no momento. Mas é um campeonato longo e sempre pode mudar”, disse Prost no podcast F1 Nation.

Após garantir a vitória em Baku, Sergio Pérez subiu para a terceira posição na classificação geral, com 69 pontos, enquanto Valtteri Bottas caiu para a sexto.

O assessor da Alpine na F1 acredita que o mexicano está se adaptando melhor ao carro e que isso "pode ajudar" a equipe.

“Sergio [Pérez] está começando a fazer um bom trabalho, então pode ajudar. Valtteri [Bottas] por outro lado, está em uma situação muito difícil”, disse Prost.

Prost acredita que a "sorte" da Red Bull deve aumentar se a escuderia "começar a fazer o trabalho certo em todos os circuitos".

“Este ano a Mercedes está cometendo pequenos erros e mal-entendidos. Também algumas reações nervosas de Toto, nunca vi isso antes.”

“Se a Red Bull começar a fazer o trabalho certo em todos os circuitos, a sorte também vai aumentar para a equipe”, concluiu.

