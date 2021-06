A empresa de águas BWT, que é parceira da Aston Martin e era responsável pela cor rosa da antecessora Racing Point, será a patrocinadora dos GPs da Fórmula 1 na Áustria em 2021. Já no GP da França, outra marca não poderá ser exibida por causa das restrições às propagandas relativas a tabaco no país: trata-se da Mission Winnow, iniciativa da Philip Morris que tem sua logo nos carros da Ferrari. Assim, a equipe estará 'nua' na corrida de domingo em Paul Ricard.

As novidades chegam nos dias que antecedem a rodada tripla da F1 nas nações europeias. Após o GP da França, serão realizados os GPs de Estíria e Áustria. O nome do primeiro evento austríaco faz menção à região na qual está o circuito Red Bull Ring.

Em relação à 'proibição' enfrentada pela Ferrari, é a primeira vez que algo do tipo acontece em 2021, após uma série de polêmicas similares desde 2019. A iniciativa Mission Winnow, para a Philip Morris International, é uma campanha que representa a transformação da multinacional produtora de tabaco e derivados. A empresa se diz comprometida com a substituição do cigarro por produtos livres de tabaco.

Para isso, 400 cientistas, engenheiros e técnicos se dedicam a desenvolver alternativas menos nocivas ao cigarro nos dois centros de pesquisa e desenvolvimento da Philip Morris, localizados na Suíça e em Singapura.

A intenção é transformar radicalmente a indústria por meio da inovação científica e tecnológica e da promoção do diálogo construtivo. Neste sentido, a Ferrari e a F1 representam a expressão máxima de tal processo, especialmente pela estreita ligação que uniu a Philip Morris à equipe italiana de Maranello desde meados da década de 1980, quando começou uma colaboração ininterrupta.

F1 2021: Renovação de Ocon e volta a circuito ‘normal’ na França com Rico Penteado | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #110 - Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.

.