F1: Quais patrocinadores Bortoleto já levou para a Sauber

Gabriel Bortoleto está levando a bandeira do Brasil de volta à Fórmula 1 e fez sua estreia oficial no GP da Austrália. Mas é claro que um piloto e uma equipe não consegue bancar todos os altíssimos custos da categoria sozinhos e, para isso, precisam da ajudinha dos patrocinadores.

Antes de assinar com Bortoleto para a temporada de 2025, a Sauber contava com 33 patrocinadores, sendo os maiores a Stake e a Kick, que, inclusive, fazem parte do nome completo do time - Stake F1 Team KICK Sauber.

Pouco antes da primeira corrida de 2025, o banco brasileiro PicPay decidiu entrar na categoria como apoiadora do piloto e passou a integrar a lista de patrocinadores da equipe que no futuro será Audi.

Recentemente, a Claro também confirmou que estava deixando a Red Bull e se tornou mais uma empresa apoiando a Sauber e a carreira de Bortoleto na F1.

Nas categorias de base, o brasileiro já contava com o apoio da Porto e do Banco BRB. Mais recentemente, ele assinou com a KitKat, se tornando embaixador oficial da marca, e anunciou que fará o mesmo com a Motorola.

NORRIS 1º, PIASTRI ERRA, MAX 2º! BORTOLETO abandona em CHUVA CAÓTICA no GP; Hamilton 10º

Watch: F1 AO VIVO: Tudo do GP DA AUSTRÁLIA, com ESTREIA DE BORTOLETO e CAOS NA CHUVA de Melbourne | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!