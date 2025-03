F1: As outras equipes vão conseguir 'parar' a McLaren em 2025?

Pela primeira vez na era dos híbridos, a McLaren viajou para o evento de abertura da Fórmula 1 como a favorita indiscutível da pré-temporada. A equipe de Woking saiu do teste do Bahrein liderando nossos cálculos de longo prazo de forma bastante considerável e, após os treinos de sexta-feira em Melbourne, os rivais também estavam colocando a equipe do mamão papaia pelo menos três décimos à frente.

Simulações e cálculos são uma coisa, mas na tarde de sábado a McLaren provou que os temores dos rivais eram justificados. O construtor vencedor do título do ano passado ainda encontrou maneiras de inovar e repetir seu projeto vitorioso, com Lando Norris conquistando a pole à frente de Oscar Piastri, crucialmente quase quatro décimos à frente de Max Verstappen.

Isso levou a comentários relutantes de George Russell, o quarto mais rápido, com o piloto da Mercedes afirmando que a vantagem da McLaren era tanta que ela já podia concentrar seus esforços de desenvolvimento nas novas regras de 2026.

A vantagem de ritmo de corrida da McLaren era muito mais obscura devido às desafiadoras condições de clima misto. Mas, depois de conseguir se manter com os carros no início da corrida, Max Verstappen não conseguiu evitar uma queda depois de menos de 10 voltas. Ele acabou perdendo quase 15 segundos antes que os repetidos incidentes neutralizassem a diferença da equipe de Woking.

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O atual campeão mundial não acreditou na sorte de terminar em segundo graças ao giro de Piastri no final, quando a chuva voltou, e até ameaçou tirar a vitória de Norris em um final nervoso. Mas, embora o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, tenha sido "encorajado" pelo ritmo da equipe taurina no final da corrida, olhando para o quadro geral, houve um elemento do desempenho da McLaren no dia da corrida que o alarmou.

"Estávamos um pouco mais pesados com os pneus, especialmente no último setor, e então a diferença começou a aumentar", disse Horner. "E o que é bastante estranho é que eles têm um ótimo aquecimento, mas também uma degradação muito baixa. Normalmente, um vem às custas do outro. Certamente, neste circuito, eles parecem ter dominado isso".

Para colocar isso em números, a análise da corrida feita por nosso parceiro de tecnologia Paceteq mostra que Norris foi 0,69s por volta mais rápido do que Verstappen, em média, durante o primeiro stint com pneus intermediários. Na metade do período, o campeão mundial estava perdendo até 1,5s por volta. A Mercedes e a Ferrari enfrentaram dificuldades semelhantes, com uma média de mais de um segundo por volta mais lenta que a McLaren.

Essa é uma área que a McLaren queria abordar para este ano e, pelas evidências de Melbourne, conseguiu.

"Vimos que o carro interage muito bem com os pneus, porque no primeiro stint conseguimos abrir uma lacuna em relação aos outros carros, o que não acho que seja apenas o carro em si", disse Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren. "É também a suavidade do carro com os pneus. É um pouco surpreendente para nós o quanto o carro é competitivo".

Mas, tendo testemunhado em primeira mão a rapidez com que o cenário pode mudar no ano passado, quando as atualizações no atacado em Miami transformaram a McLaren de um carro mediano em um vencedor de corrida, Norris rejeitou os comentários de Russell de que sua equipe já pode tirar o pé do acelerador.

"Sei que George fez alguns comentários no início do fim de semana dizendo que podemos simplesmente voltar nosso foco para 2026. Se essa é a mentalidade deles, ótimo, mas não é essa a mentalidade que devemos ter. Desculpe, amigo", disse ele enquanto Russell estava sentado ao seu lado na coletiva de imprensa após a corrida.

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer no carro deste ano. Se você relaxar nessa posição, você fracassará. Na F1, se você começa a pensar que as coisas estão boas e bem, é aí que você é pego".

"Acho que somos os favoritos porque a equipe fez um trabalho incrível e o carro está voando. Mas teremos corridas em que teremos dificuldades".

No entanto, ao contrário do que acontecia no ano passado, quando as equipes só podiam se concentrar no conjunto de regras atual, as equipes terão que transferir cada vez mais recursos para 2026, de modo que a janela para pegar a McLaren estará se fechando rapidamente - no máximo até o verão.

Muito também dependerá de como a McLaren e seus pilotos executarão corridas difíceis, tendo tido alguns problemas no ano passado no Canadá e em Silverstone em condições igualmente difíceis. Ao liderar na frente em Albert Park em condições variáveis, a equipe não tinha nada a ganhar, mas tudo a perder, o que explica de certa forma por que Piastri foi solicitado a ficar parado na primeira metade da corrida.

O giro tardio do australiano impediu que a McLaren conquistasse o máximo de pontos, mas o fato de a equipe ter acertado em cheio na estratégia e na operação da corrida sugere que ela também deu outro passo fora da pista.

"Erramos muito no ano passado, então acho que aprendemos com nossos erros", acrescentou Norris. "No ano passado, teríamos feito a mesma corrida e não teríamos vencido porque não éramos os melhores em tomar essas decisões. Hoje, fomos. Dou muito crédito a eles porque trabalharam duro durante o inverno, então estavam prontos para um dia como o de hoje. Fomos muito decisivos".

