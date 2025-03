Andrea Kimi Antonelli foi elogiado pelo chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, que afirmou que a performance do novato italiano em sua estreia no GP da Austrália de Fórmula 1 foi "impressionante".

Kimi Antonelli, ao contrário de outros seis pilotos, conseguiu cruzar a linha de chegada da primeira etapa da temporada 2025 em Melbourne.

Em condições difíceis e imprevisíveis, os pilotos tiveram um início de temporada muito 'caótico', principalmente os novatos que, com exceção de Antonelli e Oliver Bearman, não terminaram a corrida.

Antonelli terminou a etapa australiana em quarto lugar, fora do pódio e logo atrás de seu companheiro de equipe, George Russell, que largou no final do pelotão. O fim de semana não começou tão bem para o italiano, que foi eliminado no Q1 por Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber.

Um pequeno erro do piloto em sua última volta de classificação, além da presença de cascalho na pista, danificou o assoalho de seu W16, permitindo que ele terminasse apenas em 16º no grid.

"Aprendi muito", disse Antonelli após sua primeira corrida de F1. "É óbvio que a classificação foi decepcionante e que poderia ter sido diferente, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Foi bom experimentar o que acontece na parte de trás do pelotão, mas obviamente não queremos largar tão atrás novamente".

Com esse resultado, Antonelli se tornou o piloto mais jovem a marcar pontos em sua estreia, aproveitando muitas das condições caóticas e as inúmeras desistências durante a corrida.

No entanto, o novato da Mercedes teve um desempenho muito sólido, permitindo-se até mesmo algumas boas ultrapassagens contra seus rivais experientes em uma pista escorregadia.

"Foi complicado, especialmente com os pneus slick, foi bastante assustador, mas estou muito feliz com a forma como [a corrida] transcorreu", acrescentou Antonelli.

"A largada foi muito difícil. E atrás do safety car, os pneus estavam esfriando muito. Não havia aderência alguma. E também com todas aquelas linhas brancas, é muito complicado porque, assim que você passa por cima delas, mesmo nas curvas de alta velocidade, você perde a aderência de repente".

Após as desistências de Isack Hadjar, antes do início da corrida, de Carlos Sainz e Jack Doohan, na primeira volta, Antonelli se viu em uma batalha com Nico Hulkenberg na 15ª volta, conseguindo ultrapassar o alemão e chegar ao 12º lugar. Depois disso, o italiano rodou sem nenhuma consequência.



"Tive sorte de rodar em um lugar onde não havia perigo", explicou. "Depois do meu erro, perdi um pouco da confiança em mim mesmo. A equipe fez bem em me acalmar e me colocar de volta no ritmo, e eles tomaram todas as decisões certas".

Kimi Antonelli conseguiu ultrapassar vários pilotos no Grande Prêmio da Austrália. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A primeira metade da corrida foi ditada pela incerteza das equipes em relação à estratégia e à escolha dos pneus, já que a pista estava cada vez mais seca e a mudança para os pneus slicks era inevitável.

Depois de Hulkenberg, Antonelli ultrapassou Lance Stroll e herdou o 10º lugar quando Fernando Alonso bateu no muro na 34ª volta, mais uma vez provocando a intervenção do safety car. A Mercedes aproveitou a oportunidade para trocar os pneus intermediários de Antonelli por compostos slick duros.



Mas a chuva voltou no final da corrida. Enquanto algumas equipes, como a Ferrari e a Red Bull, optaram por tentar terminar a corrida com pneus slicks, a Mercedes trocou os Antonelli pelos intermediários no final da 44ª volta, logo após os dois pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, terem feito uma ultrapassagem na brita porque a pista estava muito molhada, deixando o australiano preso na grama.

"Eu queria dar mais uma volta porque tive a impressão de que apenas o setor 3 estava molhado e o resto da pista estava seca", disse Antonelli. "Mas foi uma boa ideia jogar pelo seguro, porque começou a chover muito forte. Ficar de fora mais uma volta poderia ter funcionado, mas foi bom entrar e a equipe se saiu bem, foi realmente a decisão certa".

Alguns pilotos muito bons rodaram ou bateram no muro. Ele manteve a compostura e foi impressionante ver isso.

Os acidentes de Liam Lawson e Gabriel Bortoleto no final da corrida provocaram mais um safety car. Os pilotos que ainda estavam com pneus slick foram para os boxes e Antonelli ganhou mais três posições. Em seguida, ele ultrapassou Alex Albon no sprint final para chegar ao quarto lugar.

Mas com a bandeira quadriculada à vista, a Mercedes foi informada de que Antonelli receberia uma penalidade de cinco segundos por um unsafe release na frente de Hulkenberg na reta dos boxes.

"Só podemos balançar a cabeça", disse o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, à Sky Sports F1 sobre a penalidade de seu piloto. "Apareceu [na tela] como um incidente, ninguém viu - não foi mostrado [na TV] - e 90 segundos depois houve uma penalidade".

Quando os cinco segundos foram aplicados, Antonelli caiu de quarto para quinto, rebaixado atrás de Albon. No entanto, a Mercedes reagiu imediatamente apresentando um recurso aos comissários de bordo, acreditando que tinha provas que permitiriam que seu piloto fosse liberado.

Nesse caso, as provas consistiam em imagens da câmera na barra de proteção do W16 de Antonelli. Os comissários também examinaram as imagens do helicóptero e, com base nessas novas evidências, reverteram sua decisão, devolvendo a Antonelli o quarto lugar.

De modo geral, Wolff ficou muito satisfeito com o desempenho de seu piloto, que ele descreveu como "muito impressionante" e que lhe dá muita esperança para o futuro.

"Alguns pilotos muito bons rodaram ou bateram no muro. Era mais fácil não terminar do que terminar a corrida", concluiu. "Ele manteve a calma e foi muito impressionante ver isso. Isso mostra que ele tem um bom futuro, desde que continue assim".

Reportagem adicional de Stuart Codling

