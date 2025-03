A equipe de Fórmula 1 da Red Bull pretende introduzir atualizações dentro de "três a cinco corridas" para sanar seu principal déficit em relação à McLaren, afirmou o consultor e voz forte Helmut Marko.

A escuderia de Max Verstappen e Liam Lawson começou a nova temporada atrás da atual campeã de construtores, a McLaren, que já havia sido a mais rápida nos testes do Bahrein e confirmou sua boa performance no GP da Austrália.

Lando Norris e Oscar Piastri fecharam a primeira fila com uma diferença de três décimos em relação a Verstappen e, na corrida, a dupla também se distanciou do holandês quando os pneus intermediários da Red Bull começaram a se desgastar.

Mas, enquanto o novo companheiro de equipe de Verstappen, Liam Lawson, caiu, uma rodada de Piastri permitiu que um Verstappen ressurgente terminasse em segundo, atrás de Norris, e limitasse os danos da Red Bull.

Marko admitiu depois que o desgaste dos pneus era a maior diferença entre as duas equipes no momento, com atualizações em andamento para diminuir essa diferença de ritmo de corrida.

"Sabíamos, desde os testes no Bahrein, que os McLarens eram um pouco mais rápidas do que nós", disse Marko ao Viaplay. "Reduzimos essa vantagem, eu diria, de meio segundo para dois ou três décimos. Podemos segui-los por seis a oito voltas, mas a degradação dos pneus chega mais cedo".

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Esse é o principal problema, com alguns outros problemas também. Mas nós os conhecemos e eles estão trabalhando duro. Em três ou cinco corridas, espero que possamos resolver o problema, para que tenhamos um carro no mesmo nível do McLaren".

A Red Bull está em tempo de recuperar parte de seu déficit em relação à sua principal rival antes que o foco comece a mudar para o pacote de regras totalmente novo de 2026.

Parece mais fácil falar do que fazer, já que a equipe seguiu na direção errada de desenvolvimento na mesma época do ano passado e teve cada vez mais dificuldade para equilibrar o carro de 2024 até encontrar soluções no final do ano.

No entanto, o chefe de equipe, Christian Horner, acredita que a máquina de 2025 provou ser uma plataforma mais estável para o desenvolvimento e acredita que a otimização do equilíbrio entre a dianteira e a traseira nas próximas corridas resolverá automaticamente alguns dos problemas de desgaste dos pneus.

"Sim, quando você tem um carro bem equilibrado, o mundo inteiro parece diferente", explicou ele. "As características desse carro são muito mais calmas do que as do RB20. Não há os estalos desagradáveis que havia no RB20, o que nos dá uma plataforma boa e dinâmica para desenvolver o carro ao longo da temporada".

Reportagem adicional de Stuart Codling

