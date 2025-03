Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, não ficou impressionado com o comportamento de Isack Hadjar depois que o piloto francês da Racing Bulls começou a chorar depois de rodar e bater na volta de aquecimento do GP da Austrália de Fórmula 1.

A tristeza de Hadjar se deveu ao acidente na volta de formação da corrida em Albert Park, que aconteceu logo na curva 2 e o impediu de largar pela primeira vez em uma corrida de F1.

O francês estava inconsolável em seu caminho de volta ao paddock, encontrando consolo nos braços de Anthony Hamilton, pai do heptacampeão Lewis Hamilton, mas Marko não viu com bons olhos essa demonstração de emoção.

O austríaco disse à rádio ORF que Hadjar "fez um show de lágrimas" e acrescentou: "Isso foi um pouco embaraçoso".

Isack Hadjar, Equipe RB F1, Anthony Hamilton Foto de: Red Bull Content Pool

A opinião de Marko está em desacordo com a de Christian Horner, com o chefe de equipe da Red Bull dando a dica para que o piloto da Racing Bulls se recupere no futuro.

"Foi muito doloroso vê-lo tão abatido", disse Horner. "[Em] seu primeiro GP".

"Acho que os pontos positivos que ele precisa tirar disso, quando refletir sobre o fim de semana - ele realmente se saiu muito bem nos treinos e na classificação".

"Você esquece que esses caras são apenas crianças, na verdade. Obviamente, houve muita emoção para ele hoje, mas acho que, quando ele abstrair, há muitos pontos positivos que ele pode tirar do fim de semana. Ele tem muitos dias brilhantes pela frente".

Hadjar disse que estava "envergonhado", "lamentando muito pela equipe" e "furioso porque esses erros podem acontecer", mas insistiu que tinha força mental para superar essa dificuldade.

"Já passei por momentos semelhantes, momentos baixos como este", acrescentou. "Este é difícil, mas meu caminho para a F1 também foi bastante brutal. Eu diria que tenho um queixo forte, mas este definitivamente é muito difícil".

Reportagem adicional de Christian Nimmervoll e Filip Cleeren

