Nesta quinta-feira (08), o mundo recebeu a notícia da morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade, dona do maior reinado da história. Em alguns momentos de sua vida, a monarca se envolveu com o automobilismo, como se fazendo presente na primeira corrida da história da Fórmula 1, em Silverstone, no ano de 1950, ainda como princesa.

Além disso, os títulos da nobreza, como conquistados por Lewis Hamilton e há alguns anos por Jackie Stewart, foram concedidos por Elizabeth II.

Mas, uma de suas passagens pelo esporte a motor veio na ocasião em que a rainha recebeu o então bicampeão mundial de F1, Hamilton, para um almoço em 2015. O piloto relatou um episódio curioso no programa The Graham Norton Show, tradicional talk show britânico.

Em 2009 ele havia recebido o título da Ordem do Império Britânico – não confundir com o título de Cavaleiro do Império Britânico, recebido recentemente, o que faz de Hamilton ter o título de Sir – e posteriormente foi convidado para um almoço com a rainha, que revelou que assistia suas corridas.

“Eram oito pessoas, eu vi a disposição das mesas e observei que eu ficaria ao lado dela, por isso fiquei empolgado”, disse Hamilton durante o programa. “Ela sentou do meu lado direito e comecei a conversar.”

Mas, para a frustração de Hamilton, ele foi prontamente interrompido: “’Não, você tem que falar naquela direção e primeiro eu falo aqui à direita. Na sequência, nós conversamos’.

“Ela falou com uma pessoa à direita dela por uns cinco minutos e depois conversamos o restante do tempo. Foi muito legal.”

A etiqueta de uma refeição com a rainha é algo complexo, mesmo nos dias de hoje. Por exemplo, todos os seus convidados devem prestar atenção caso ela mude um objeto de lugar, o que significa que um assunto tem que ser encerrado.

No caso de Hamilton, a regra diz que ela pode conversar apenas com quem está à sua direita até a chegada do segundo prato.

Outro detalhe, é que o cardápio oferecido pela rainha a Hamilton certamente não incluiu frutos do mar, carne crua e bebida não engarrafada, evitando assim qualquer risco de intoxicação alimentar. O piloto se tornou vegano apenas em 2017.

