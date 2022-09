Carregar reprodutor de áudio

Durante a tarde desta quinta-feira, foi anunciado a morte da Rainha Elizabeth II, a mais longeva monarca britânica, aos 96 anos. Com muitos pilotos e equipes da Fórmula 1 possuem suas bases na Inglaterra, as homenagens surgiram nas redes sociais pouco depois da confirmação.

O primeiro a vir a público se manifestar foi o piloto da Mercedes, George Russell. Na postagem, o número 63 falou sobre a tristeza e deixou suas condolências com a morte da Rainha.

"Estou muito triste em ouvir sobre a morte da Vossa Majestade Rainha Elizabeth II. Sua devoção para nosso país e sua liderança graciosa foi inspirador para várias gerações de pessoas no Reino Unido e por todo o mundo. Minha família e eu enviamos nossas mais profundas condolências à Família Real e a todos que admiravam os serviços prestados por ela para nosso país por sete décadas.

Mesmo sendo espanhol, o piloto da Ferrari, Carlos Sainz, foi até suas redes sociais para prestar suas condolências à população britânica.

"Minhas sinceras condolências à Família Real Britânica e ao povo britânico. Descanse em paz Vossa Majestade Rainha Elizabeth II"

As equipes também prestaram sua dor nas mídias sociais e endossaram a importância da monarca britânica não só para o Reino Unido, mas para todo o mundo.

"Nos unimos à comunidade da F1 , e em particular com nossa equipe baseada no Reino Unido, nos lamentos da morte da Sua Majestade Rainha Elizabeth 2ª. Nossas condolências para a Família Real Britânica neste momento."

"Estamos profundamente tristes em saber da morte da Sua Majestade Rainha Elizabeth 2ª, uma figura inspiradora que dedicou sua vida ao serviço público com integridade e liderança por 70 anos. O impacto que causou no Reino Unido e ao redor do mundo vai ser sentido por gerações e os valores que sustenta são os melhores: dignidade, respeito e compaixão. Mandamos as melhores condolências à Família Real, Reino Unido e comunidade."

