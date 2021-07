A Red Bull não acredita que esteja comprometendo o desenvolvimento de seu carro de 2022 ao continuar avançando com as atualizações de seu atual monoposto da Fórmula 1.

A equipe baseada em Milton Keynes tem sido muito mais agressiva com o desenvolvimento de seu RB16B do que a rival Mercedes com o W12.

Enquanto a equipe alemã teve um programa de atualização muito limitado, com potencialmente uma alteração final chegando para o GP da Inglaterra, a Red Bull tem se esforçado incessantemente para melhorar seu chassi.

A escuderia trabalhou em todas as áreas do carro, incluindo as asas, o difusor, o assoalho e a área do bargeboard na tentativa de obter mais desempenho.

O chefe da equipe, Christian Horner, sugeriu após a vitória no GP da Áustria, que ajudou a abrir mais uma vantagem sobre a Mercedes no campeonato, que o time ainda estava muito focado em seguir em frente com seu carro atual.

“Você tem que ir semana após semana, corrida após corrida e acho que a equipe está fazendo um ótimo trabalho em equilibrar os carros deste ano e do próximo", disse.

“Não é nada novo. Quer dizer, há muito sendo feito sobre isso no momento, mas tivemos grandes mudanças nos regulamentos no passado, então você só precisa equilibrar seus recursos e aplicá-los no que mais precisa. Acho que a equipe está trabalhando incrivelmente duro, extremamente bem e de forma eficaz.”

Apesar de ter vencido as últimas cinco corridas, a Red Bull reconhece que a etapa da Inglaterra da próxima semana será mais difícil para ela.

“É uma pena não termos mais corridas na Áustria, porque agora vamos para um circuito que tem sido um reduto da Mercedes nos últimos sete anos", disse Horner.

“Também são desafios diferentes com a introdução da corrida sprint e um formato diferente naquele fim de semana. Obviamente, a Mercedes tem sido muito forte lá ao longo dos anos. E Lewis [Hamilton] também tem seu apoio doméstico. Portanto, esperamos que seja um grande desafio."

“Sabemos que é um ponto forte para a Mercedes. Portanto, será fascinante ver se podemos levar essa forma para nossa próxima corrida em casa."

“Acho que encontramos uma boa janela de trabalho com o carro nas últimas corridas e espero que possamos trabalhar nessa janela em Silverstone", concluiu.

RAIO-X F1 2021: Comparamos VERSTAPPEN e HAMILTON em TODAS as sessões; ENTENDA vantagem do HOLANDÊS

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.