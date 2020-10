F1: Red Bull 'cogitou' Hulkenberg e ameaça Albon também com Pérez

A permanência de Alex Albon na Red Bull fica cada vez mais difícil conforme a temporada 2020 da Fórmula 1 vai se encaminhando para o fim. Após o tailandês abandonar o GP de Eifel neste domingo, a equipe cobrou uma evolução do piloto e o 'ameaçou' ao lembrar que dois nomes estão disponíveis para o ano que vem: o alemão Nico Hulkenberg, que substituiu Lance Stroll na Racing Point, e o mexicano Sergio Pérez, atual companheiro do canadense.

A 'cobrança' foi feita pelo consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko. A fala veio após uma corrida de altos e baixos para Albon em Nurburgring: o competidor até se classificou razoavelmente bem, em quinto, mas perdeu posição na largada, 'bateu' em Daniil Kvyat, o que deixou o russo da Alpha Tauri sem asa dianteira - o tailandês foi punido com o acréscimo de 5s no tempo de prova -, e abandonou a prova alemã deste domingo na Alemanha.

“Albon precisa melhorar, aí ele continua. Ele teve boa performance em Nurburgring, mas vamos avaliar isso depois. Fora de nossa equipe, para que se possa entender claramente, apenas Hulkenberg e Pérez estão disponíveis”, disse Marko após o GP de Eifel.

Para piorar a situação de Albon, tanto 'Hulk' quanto Pérez tiveram boas atuações. O alemão, que disputou a prova sem sequer ter feito treinos livres, largou de último e terminou em oitavo, sendo eleito o 'Piloto do Dia'. Já o mexicano brigou pelo top-3 e foi o quarto colocado.

“Eu basicamente acredito que qualquer um consiga ficar três décimos ou menos de distância de Max Verstappen. O Albon consegue isso em um bom dia”, cobrou o chefão da equipe austríaca, fazendo menção ao companheiro holandês de Albon.

Hulkenberg e Pérez foram especulados na Red Bull nas últimas semanas. A equipe também cogita recontratar o francês Pierre Gasly, que foi rebaixado do time no meio do ano passado, mas se recuperou desde então e chegou a vencer o GP da Itália deste ano com a AlphaTauri.

Entretanto, a Red Bull garante a permanência de Albon até o fim do ano, pelo menos por enquanto. De todo modo, o tailandês quase foi substituído por Hulkenberg já no GP de Eifel, conforme revelou Marko após o evento deste fim de semana na Alemanha.

O consultor afirmou ao SPORT1 que o alemão foi cotado para correr pela equipe após um teste inconclusivo de Covid-19 feito por Albon antes do GP de Eifel. O chefão da Red Bull chegou a entrar em contato com Hulk, mas a contraprova de Albon liberou o tailandês para a corrida.

“Estava em conversas com o Nico como comentarista da Servus TV, mas também estava em contato com ele porque, na sexta-feira, houve um teste inconclusivo para coronavírus com o Alex Albon e precisávamos de uma reposição”, explicou o dirigente austríaco.

No fim das contas, Hulkenberg voltou a atuar como substituto da Racing Point em substituição a Stroll, que teve diarreia e não pôde atuar em Nurburgring. O alemão já havia corrida pela equipe em Silverstone, na Inglaterra, na vaga de Pérez, que estava com coronavírus.

Apesar das participações com a Racing Point em 2020, Hulk não será titular do time em 2021, já que Stroll e o alemão Sebastian Vettel serão os representantes da futura Aston Martin. Nico busca uma vaga em tempo integral no grid e vê uma ida para a Red Bull com bons olhos.

O mesmo vale para Pérez, que foi 'chutado' da Racing Point para abrir vaga para Vettel e negocia com equipes de meio de grid, como Haas e Alfa Romeo. O futuro de ambos segue indefinido, assim como o nome do titular da Red Bull ao lado de Verstappen.

