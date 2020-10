Após vencer o GP de Eifel de Fórmula 1 e igualar o recorde de vitórias de Michael Schumacher, Lewis Hamilton foi muito celebrado dentro e fora da categoria, sendo homenageado por diversos nomes do mundo do esporte desde a tarde do domingo (12), incluindo atletas como Neymar, Gabriel Medina e Magic Johnson.

Apesar de largar em segundo, Hamilton se aproveitou de um erro de Bottas ainda na primeira parte da corrida para assumir a ponta, de onde não saiu mais até o fim da prova. Após o fim da corrida, ele recebeu uma homenagem das mãos de Mick Schumacher, filho do hepta: um capacete usado pelo piloto em sua última temporada na F1, 2012.

Nas redes sociais, muitas pessoas celebraram a conquista de Hamilton, incluindo grandes nomes de diversas modalidades esportivas. Entre eles, alguns foram compartilhados pelo piloto da Mercedes em seu próprio perfil. Neymar, Ítalo Ferreira, campeão mundial de surfe de 2019 e Marco Andretti, publicaram fotos do britânico com a taça e imagens dele com Schumacher.

A ex-piloto, atual chefe da Venturi na Fórmula E e esposa de Toto Wolff, Susie, disse que igualar o recorde de vitórias de Schumacher é uma grande conquista, enquanto Felipe Massa disse que Hamilton merece atingir o feito.

Chris Bosh, ex-atleta bicampeão da NBA com o Miami Heat, compartilhou um vídeo publicado no perfil oficial da F1 comparando Hamilton e Schumacher com a legenda: "Parabéns por essa conquista incrível! Você foi gigante irmão. Mal posso esperar pra ver mais momentos especiais em sua carreira".

Outros nomes do esporte brasileiro também prestaram homenagens a Hamilton. Gabriel Medina, bicampeão mundial de surfe chamou o britânico de "inspirador", enquanto Vinicius Jr., jogador do Real Madrid, disse que ele é merecedor da marca. Já Gabigol chamou Hamilton de "o melhor de todos os tempos".

O zagueiro alemão do Bayern de Munique, Jérôme Boateng, disse que Hamilton protagonizou grandes momentos no GP.

Lenda do basquete mundial, Earvin Magic Johnson, também mandou seus parabéns ao amigo Hamilton.

Sachin Tendulkar, considerado um dos maiores nomes do críquete mundial, disse que admira o estilo de pilotagem do hexacampeão: "Desde que você chegou ao esporte, você tem sido especial. Eu sempre gostei de sua perseverança e agressão enquanto pilota na F1. Parabéns por sua 91ª vitória igualando o recorde de Schumacher. Te desejo o melhor para o futuro".

