Dias depois de falar que Gasly só entraria na Red Bull para ser segundo piloto, Helmut Marko, consultor da equipe, disse para o site francês NextAutoGen que o time está vendo diversas opções para o assento de segundo piloto da equipe. Marko disse ainda que o anúncio do plantel para 2022, incluindo AlphaTauri, se dará na Bélgica ou Holanda.

A declaração de Helmut Marko mostra que Sergio Pérez não está agradando na equipe. O mexicano entrou no lugar de Alexander Albon para servir de escudeiro de Max Verstappen e auxiliar o time na disputa do Mundial de Construtores. Porém, assim como Albon, Pérez não está rendendo o esperado e pode ser substituído para 2022.

Para o lugar de Pérez, um novo rumor sugere que Valtteri Bottas está negociando com a equipe dos energéticos. O bom ritmo de corrida do finlandês e seu desempenho nas classificações fazem do atual Mercedes um bom candidato para a Red Bull

"O que posso dizer é que temos algumas opções, estamos considerando, mas não quero citar nomes", disse o ex-piloto Marko. "A nossa intenção seria manter os quatro pilotos que temos. O anúncio provavelmente será realizado em Spa ou Zandvoort, se atrasarmos. Mas é certo que anunciaremos os quatro pilotos, tanto para AlphaTauri como para a Red Bull."

Apesar de não confirmar nomes para 2022, Marko confirmou que a equipe ficou surpresa com o desempenho de Pérez.

"Ele tem está atrás do Max e não está feliz com isso. Também pensamos que ele ficaria mais perto ou seria mais consistente depois de tantas corridas. Ele tentou correr com as próprias configurações em vez de usar a do Max"

Correndo por fora está o francês da AlphaTauri Pierre Gasly. O francês deseja retornar para a equipe principal e declarou que espera a decisão da Red Bull para 2022 para saber quais passos ele tomará na sua carreira.

