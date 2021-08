F1: Vettel diz que se sentiu confortável com pneus de 2022

Sebastian Vettel já realizou o teste dos novos pneus para 2022. Na próxima temporada, os carros da Fórmula 1 terão pneus com 18 polegadas de tamanho. Apesar de gostar do resultado e da performance com as novas borrachas, Vettel reclamou de não conseguir ver as zebras com os novos pneus.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas testaram os novos pneus em Ímola e Budapeste. Ferrari e McLaren fizeram apenas em Budapeste. Já Haas, Red Bull e Aston Martin testaram em Silverstone. O tetracampeão Sebastian Vettel comentou sobre o seu teste na Inglaterra com as rodas de 2022. Para o jornal alemão Auto Motor Und Sport, Vettel elogiou a performance, apesar de ver alguns problemas.

"Você pode dirigir por mais tempo no limite com esses pneus sem eles superaquecerem. Eles são mais confortáveis nas curvas e oferecem mais aderência em curvas lentas e médio-rápidas. Eu me senti mais rápidos nessas seções do que com os pneus atuais".

Entretanto, o alemão reclamou da baixa visibilidade dos pneus maiores.

"As rodas grandes tornam a visão frontal ainda pior. Todos os suportes de espelho estão no caminha. A melhor coisa foi quando os espelhos foram fixados no halo".

Mas mesmo com os espelhos no halo, a visão fica difícil devido a cobertura das rodas pelas aletas. Sobre isso, Vettel acrescentou "você não consegue mais ver as zebras".

