F1: Red Bull e Ford vão anunciar parceria? Entenda rumor

Carregar reprodutor de áudio

A postagem da Red Bull nas mídias sociais na sexta-feira, sugerindo uma "tela em branco" para a nova temporada, também gerou rumores de que a parceria com a Ford seja anunciada.

A Ford, que não participa da Fórmula 1 desde a temporada de 2004, deixou claro que pretende entrar no grid após os passos do esporte em direção à sustentabilidade.

O correspondente de negócios da F1, Vincenzo Landino, do The Qualifier, escreveu no Twitter: "O lançamento do novo carro da Red Bull acontecerá em 3 de fevereiro em Nova York."

"Eu soube por alguns de meus conhecidos que a Ford enviará alguns criadores de conteúdo e influenciadores para Nova York na mesma data. É uma coincidência?"

Talvez seja uma coincidência, mas recentemente o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, também deu a entender que mais fabricantes podem estar na fila para a nova era do esporte.

"Em breve, talvez já na próxima semana, outro fabricante poderá assinar os regulamentos de motores de 2026", disse Ben Sulayem durante o Dakar.

E Landino não é o único com informações do tipo. Segundo a Sky Sports Alemanha, a Red Bull deve confirmar nesta sexta-feira, durante o lançamento do RB19, a identidade de seu novo parceiro para os motores de 2026 em diante.

O chefe da Ford Performance, Mark Rushbrook, por outro lado, hesitou em responder a perguntas sobre o assunto, mas não ignorou completamente a possibilidade da F1.

“Não comentamos especulações, mas isso é verdade para todas essas categorias”, disse Rushbrook ao Motorsport.com.

“É nossa responsabilidade entender completamente a filosofia da série e então decidir se faz sentido participar”.

"Combustível sustentável é definitivamente algo em que estamos interessados, mas já estamos fazendo isso em outras séries." disse.

“Não é um MERCENÁRIO”: RICO PENTEADO explica otimismo sobre novo chefe da FERRARI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #214 – Quem pode surpreender na temporada 2023 da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music