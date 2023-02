Carregar reprodutor de áudio

Desde que a Liberty Media tomou o comando da Fórmula 1 em 2017, a categoria não parou de crescer e se expandir, especialmente no mercado norte-americano. E segundo a revista Forbes, o sucesso da F1 junto com as outras empreitadas fazem com que a Liberty detenha o título de "império esportivo mais valioso do mundo".

Uma mostra clara do sucesso da Liberty é a realização de três corridas em solo americano a partir de 2023. Mas não é somente na oferta desportiva que esse potencial todo se mostra, com o valor calculado pela Forbes pela F1: 17,1 bilhões de dólares (R$90 bilhões).

Bernie Ecclestone, o ex-chefão do esporte, vendeu a categoria à Liberty no final de 2016 por 4,4 bilhões de dólares (R$22,5 bilhões). Nessa época a categoria não figurava na tradicional lista da revista, que passou por uma mudança de metodologia posteriormente.

A avaliação da categoria para 2023, que inclui dívidas, vem em um momento bastante oportuno após a série de publicações do presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, fazendo alertas aos potenciais compradores sobre uma possível inflação no preço do campeonato.

Isso ocorreu após a divulgação de uma reportagem da Bloomberg que revelou que a Liberty Media havia recusado a venda da F1 para o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita por 20 bilhões de dólares (R$101 bilhões). O presidente da FIA ainda aconselhou potenciais compradores a montarem uma oferta sensata pelos direitos do campeonato, com um plano sustentável pensado.

A Liberty Media criticou publicamente as falas de Sulayem em uma carta enviada à imprensa, afirmando que as palavras do presidente iam além das competências da Federação, agravando um clima já tenso entre as entidades.

O valor do império da empresa americana continua a crescer, atingindo impressionantes US$ 7,8 bilhões em um período em que a audiência aumentou cerca de quatro por cento.

Com outros negócios, como o Atlanta Braves, da Major League Baseball, a Drone Racing League e parte das ações da equipe Meyer Shank Racing, a Forbes calcula que o valor total da Liberty Media hoje é de 20,8 bilhões de dólares (R$106 bilhões).

A segunda empresa da lista é a Kroenke Sports & Entertainment, com um valor 4,35 bilhões de dólares a menos que a Liberty. A holding americana é dona de equipes como Arsenal, time da Premier League britânica, o Denver Nuggets da NBA e o Los Angeles Rams da NFL.

“Não é um MERCENÁRIO”: RICO PENTEADO explica otimismo sobre novo chefe da FERRARI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #214 – Quem pode surpreender na temporada 2023 da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music