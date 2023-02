Marko: Venda da F1 para sauditas não seria "uma boa ideia"

Carregar reprodutor de áudio

Nas últimas semanas, as notícias sobre uma possível venda da Fórmula 1 para um grupo de investimentos saudita vem mexendo com o paddock e os fãs da categoria. E para o consultor da Red Bull, Helmut Marko, a troca de donos não seria uma boa ideia, citando razões culturais para se colocar contra à possibilidade.

Segundo publicação recente da Bloomberg, a Liberty Media se recusou a vender a F1 para o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que teria oferecido 20 bilhões de dólares (R$101 bilhões) pela principal categoria do automobilismo mundial.

A notícia não caiu bem pelo paddock, e aumentou ainda mais as tensões entre a Fórmula 1 e a FIA, com o presidente Mohammed ben Sulayem dando declarações de que o valor estava acima do valor real do Mundial, que não caíram bem com a cúpula da categoria.

O consultor da Red Bull foi mais um a se colocar contra à possível venda da F1 para os sauditas, mas alegando motivos bem diferentes do que os apontados até aqui.

"Acredito que não seria uma boa ideia com um país culturalmente diferente dos demais que recebem a maioria das corridas", disse Marko em entrevista ao canal do alemão N-TV.

"E, no geral, nestes assuntos comerciais, é mais provável que aconteça com alguém que cumpra os padrões corporativos normais, se é possível descrever dessa forma", disse o austríaco para encerrar.

