Após uma estratégia frustrada no GP da Espanha de Fórmula 1, o piloto Alex Albon segue pressionado pela falta de resultados na Red Bull. O tailandês foi o oitavo colocado na prova em Barcelona e foi o único piloto que utilizou pneus duros no último domingo, apostando por uma estratégia de apenas uma parada.

A aposta, no entanto, não funcionou e Albon teve que parar novamente na volta 39, colocando compostos médios em seu carro. Helmut Marko, consultor da Red Bull, defendeu o piloto tailandês e creditou a estratégia a Simon Rennie, que já trabalhou como engenheiro de Mark Webber em 2013 e Daniel Ricciardo entre 2014 e 2018.

Rennie foi contratado durante a temporada de 2020, após o GP da Hungria, em uma tentativa da equipe para ajudar Albon a superar os problemas de instabilidade com o carro. “A performance de Albon em Barcelona, incluindo a estratégia, foi culpa de seu engenheiro”, disse Marko. “Alex pareceu estúpido, mas não foi culpa dele. Foi a pior corrida dele, mas enquanto ele se manter melhorando, ele está fora da discussão”.

O austríaco ainda buscou afastar os rumores de que Yuki Tsunoda, da Fórmula 2, estaria chegando à AlphaTauri, equipe irmã da Red Bull na Fórmula 1. Os boatos são de que Daniil Kvyat, atualmente com apenas 2 pontos conquistados na temporada, seria substituído pelo piloto que faz parte da Academia de Pilotos da RBR na F2, o que Marko fez questão de refutar.

“Sim, a perfomance de Daniil não é a que esperávamos. Mas ainda estamos no meio do caminho”, disse Marko. “(Yuki) Tsunoda na Fórmula 2 e (Liam) Lawson na Fórmula 3 estão em posição de se qualificarem para obter uma superlicença, mas não estamos pensando em trocar Kvyat”, completou.

Ambos os pilotos enfrentam problemas na temporada na disputa direta com suas duplas. Max Vertstappen, companheiro de equipe de Albon na RBR, é atualmente o segundo colocado no campeonato, enquanto o tailandês está apenas na quinta posição, 45 pontos atrás do holandês.

Kvyat tem sido constantemente superado por Pierre Gasly, que está na 13ª colocação do campeonato, com 14 pontos somados. O russo, por outro lado, é o 16º colocado, com apenas 2 pontos conquistados.

