Romain Grosjean terminou o GP da Espanha de F1 muito frustrado e confuso com o desempenho de sua Haas, ao ponto de dizer que “foi talvez o pior carro que já guiei na minha vida”.

Tanto o piloto francês quanto a equipe americana estão passando por uma temporada difícil em 2020, ano em que o time soma apenas um ponto no campeonato, cortesia da décima posição de Kevin Magnussen no GP da Hungria.

Grosjean teve um início promissor no final de semana passado no Circuito de Barcelona-Catalunha, sendo sexto e quinto colocado nos treinos livres realizados na sexta-feira. No classificatório de sábado, no entanto, o piloto da Haas caiu para a 17ª posição, largando apenas à frente das Williams e da Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi.

Já na corrida, o francês protagonizou um incidente com Giovinazzi e deu um semi-giro na chicane das curvas 7 e 8 no final, o que o levou a realizar um pit stop extra para terminar em último, com duas voltas de desvantagem para o vencedor da prova.

"Inferno. Se existe um lugar onde o inferno está, era lá. Sinceramente, o carro estava fora de controle desde a primeira volta. Não sei o que aconteceu na sexta e no sábado. Sinceramente, não sei, mas não é o mesmo carro", disse Grosjean ao Canal+, da França.

"Sexta-feira as corridas longas foram geniais, os treinos para a classificação foram geniais, fáceis, sem problemas, o carro fazia o que eu queria. Agora, honestamente, foi talvez o pior carro que já guiei na minha vida", acrescentou.

Grosjean buscará se recuperar no GP da Bélgica na semana que vem, em Spa-Francorchamps, onde em 2015 alcançou seu último pódio na Fórmula 1, com a Lotus.

