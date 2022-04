F1: Red Bull revela quando decidirá segunda vaga e futuro de Pérez

Carregar reprodutor de áudio

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, indicou em que momento o time austríaco tomará uma decisão sobre o futuro de Sergio Pérez na Fórmula 1, se o mexicano seguirá ou não ao lado de Max Verstappen em 2023.

Pérez vive um início sólido de temporada, se colocando bem mais próximo de Verstappen em comparação ao ano passado, sentindo-se bem mais confortável com o carro de 2022. No fim de semana, ajudou a Red Bull a ter uma etapa perfeita em Ímola, com a dobradinha no GP, o segundo pódio consecutivo após Melbourne.

Após quatro GPs, Pérez é o terceiro no campeonato com 54 pontos, atrás apenas de Charles Leclerc, com 32 a mais e Verstappen, cinco à sua frente.

Checo chegou à Red Bull em 2021 e renovou para 2022 e, enquanto não possui contrato para o próximo ano, o outro lado da garagem vive um momento bem diferente, com Verstappen fechando um acordo de longo prazo com o time, garantindo-o até o fim de 2028.

Logo após o bem-sucedido GP da Emilia Romagna, Marko foi questionado sobre o futuro de Pérez, e o austríaco indicou que a Red Bull terá calma na tomada de decisão.

"Tomaremos a decisão sobre quem será o companheiro de Verstappen para 2023 na pausa de verão", disse Marko em entrevista à Viaplay, da Holanda.

A declaração de Marko significa que não devemos ter notícias sobre a segunda vaga da Red Bull por pelo menos mais três meses, com o mexicano "à prova" pelas próximas nove provas, até o GP da Hungria em 31 de julho, última corrida antes da pausa de verão.

Pelo que se sabe, a única possível ameaça para Pérez seria Pierre Gasly, piloto da AlphaTauri que, após um bom 2021, não vive um bom começo de temporada, e que sempre deixou claro que seu objetivo seria voltar à Red Bull.

"Pierre tem contrato conosco até o fim de 2023, assim ainda temos tempo. Como sempre, na Red Bull discutimos rendimento", disse Marko.

