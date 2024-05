O mercado de pilotos está quente na Fórmula 1, com vagas importantes ainda a serem definidas, especialmente após o anúncio de Lewis Hamilton que competirá pela Ferrari a partir do ano que vem.

Carlos Sainz, preterido pela equipe italiana, agora tenta um assento em outra equipe de topo para continuar sua carreira, além de ser pretendido pela Sauber/Audi, que já conta com Nico Hulkenberg para 2025 e além.

Uma das possíveis vagas em aberto é o de companheiro de equipe de Max Verstappen, atualmente ocupada por Sergio Pérez. E tudo indica que piloto e equipe estão trabalhando para uma renovação.

Segundo o canal Fox Sports México, a Red Bull já ofereceu uma renovação do acordo com o piloto que estreou pela equipe em 2021, mas que foi recusado. Tudo por causa da vigência do contrato. Enquanto a equipe ofereceu apenas o ano de 2025 a ‘Checo’, o piloto fez uma contraproposta de dois anos de contrato.

RETA FINAL: Verstappen impede que Red Bull perca domínio?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!