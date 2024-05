Após contratar Nico Hulkenberg em um contrato plurianual, a Sauber / Audi tenta fechar sua dupla de pilotos para a temporada 2025 (e além) na Fórmula 1. E com a perspectiva de contratar Carlos Sainz cada vez mais incerta, a montadora alemã olha para outros candidatos, em uma lista que conta com o nome do brasileiro Felipe Drugovich.

A informação foi publicada pelo jornal suíço Blick. De acordo com a reportagem, a Audi espera logo uma resposta definitiva de Sainz, que ainda não descarta a chance de ir para a Red Bull ou a Mercedes em 2025.

E com a montadora alemã querendo ser um player importante no mercado de pilotos desde já, ela começa a monitorar as opções para além de Sainz, com o Blick elencando quatro candidatos: Pierre Gasly, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e Drugovich.

Chama a atenção o fato de dois nomes não estarem nesta lista: o atual campeão da F2 Theo Pourchaire, que é da Academia da Sauber, e o líder da F2 no momento, Zane Maloney, que é piloto reserva da equipe suíça.

Em 2024, Drugo segue como piloto reserva e de testes da Aston Martin na F1, enquanto mantém paralelamente um programa na classe LMP2 da European Le Mans Series com a equipe Vector. Mesmo com a ligação com a equipe britânica, a direção da Aston já deixou claro que ele tem liberdade para negociar com outros times do paddock caso as oportunidades apareçam.

