A ‘quase vitória’ de Lando Norris no GP da Emilia Romagna, em Ímola, evidenciou a boa fase da equipe britânica, já que o primeiro triunfo da equipe veio na etapa anterior, em Miami. Mas será que a Ferrari, tida como segunda força há até pouco tempo, já foi superada?

O Podcast Motorsport.com analisa o atual momento da F1 e se pode ‘sobrar’ para a Red Bull de Max Verstappen. No MOMENTO STOCK CAR, tudo sobre a etapa de Cascavel.

Só MAX impede que RBR perca DOMÍNIO? E McLaren, PODIA VENCER com Lando? Ferrari TREME, Ocon | Stock

