F1 registra queda de média de ultrapassagens na temporada 2020

A média de ultrapassagens da temporada de 2020 da F1 diminuiu, em comparação aos últimos dois anos. Após registrar 32,6 ultrapassagens por prova em 2018, em 2019 a média foi de 38,9 manobras. No entanto, esse número caiu notavelmente em 2020 para 31,4 ultrapassagens, conforme relatado pelo site alemão Auto Motor und Sport.

O número a ser batido na era híbrida é o de 2016, ano em que houve uma média de 46,7 ultrapassagens. Em quatro anos, a média caiu drasticamente e isso se deve, em grande parte, ao aumento do downforce, o que dificulta os carros acompanharem uns aos outros na pista. A pesquisa não contou ultrapassagens na primeira volta e por estratégia de paradas.

Em 2018 foram quatro corridas com mais de 50 ultrapassagens, em 2019 foram sete. Na temporada mais recente, apenas o GP de Portugal fez a mágica acontecer com 58.

Pilotos e alguns comandantes da F1 costumam pedir pneus com curta duração e mais paradas nos pits, no entanto, as estatísticas mostram que não há relação entre o número de pit stops e o de manobras. No GP de 70 anos da F1, em Silverstone, e no GP da Hungria, houve comparativamente muitos pits stops (41 e 45), mas também poucas ultrapassagens, 22 e 26.

Por outro lado, o GP de Portugal e o GP da Estíria foram corridas de uma parada com 25 e 21 trocas de pneus, mas com muita ação na pista. Em Portimão foram 58 trocas de posições, como já relatado, e 47 na segunda corrida do Red Bull Ring.

De volta à F1 em 2021, o GP da Emília Romagna, em Ímola, registrou o menor número de ultrapassagens, com apenas 10.

Confira a tabela comparativa dos últimos dois anos

Local Pit stops em 2020 Ultrapassagens 2020 Pit stops em 2019 Ultrapassagens 2019 Austrália 22 11 Bahrein 38 38 40 60 China 36 34 Espanha 35 26 37 23 Mônaco 23 2 Azerbaijão 25 51 Canadá 22 33 Áustria 26 27 22 43 Estíria 21 47 França 23 27 Grã-Bretanha 22 19 29 26 70 anos da F1 41 22 Hungria 45 26 24 34 Bélgica 20 29 24 59 Itália 20 28 26 43 Toscana 41 27 Rússia 24 29 24 30 Alemanha 78 63 Eifel 33 34 Singapura 29 43 Japão 31 54 Portugal 25 58 Emilia Romagna 30 10 Estados Unidos 33 57 México 27 40 Brasil 44 58 Turquia 38 40 Sakhir 39 42 Abu Dhabi 23 32 31 26

