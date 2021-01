Max Verstappen acredita que a Red Bull teria um domínio semelhante ao da Mercedes na Fórmula 1 se os regulamentos do motor turbo híbrido não tivessem sido introduzidos na categoria.

A chegada de novas unidades de potência em 2014 abriu as portas para a Mercedes ter um desempenho incrível e só a equipe conquistou títulos desde então, com sete taças, com a Red Bull não tendo nenhum título desde 2013.

Falando ao Motorsport.com sobre por que ele acredita que a Mercedes venceu tudo nos últimos anos contra uma equipe de ponta como a Red Bull, Verstappen acredita que o fator chave foram as mudanças nas regras de 2014.

“Para ser honesto com você, acho que se no final de 2013, se os regulamentos não tivessem mudado, eu acho que a Red Bull poderia ter feito o mesmo, você sabe, se o V6 não fosse introduzido”, disse ele.

“É que, acho que de certa forma, foi perfeito para eles [Mercedes]. Claro, você sabe, a era V6, eles se prepararam muito cedo e foram bem equipados com uma boa unidade de potência desde o início. E isso, claro, inicialmente eu acho, realmente os ajudou muito.”

Verstappen admite, no entanto, que a forma da Mercedes não se resumiu apenas em ter o melhor motor, porque a montadora alemã também fez um trabalho impressionante com seu chassi.

“Acho que eles fizeram o carro deles muito rápido”, acrescentou o holandês. “E, com uma boa velocidade máxima, tudo, claro, já parece bem melhor. Mas com certeza [em 2020], eles também tinham um carro incrível. Você não pode contornar isso.”

Apesar do nível de sucesso que a Mercedes obteve na F1, Verstappen ainda acredita que há uma boa chance de a Red Bull desafiá-los em 2021.

Sua vitória no final da temporada de 2020 em Abu Dhabi foi um impulso psicológico rumo ao inverno, e a equipe está confiante de que superou os piores vícios de seu carro RB16.

Em declarações no final do ano passado, o chefe da equipe, Christian Horner, disse que a chave para suas esperanças agora seria garantir que seu carro fosse mais versátil em todos os tipos de circuitos.

“Acho que melhoramos o carro significativamente”, explicou. "Acho que entendemos quais são essas questões e acho que, com sorte, isso pode ser tratado mais detalhadamente no próximo ano.”

“Precisamos de um carro que funcione em uma grande variedade de circuitos, que a Mercedes tem produzido muito bem.”

“É aí que precisamos ser fortes no próximo ano. Temos que ser fortes em todos os tipos de circuito, especialmente com um calendário de 23 corridas.”

