A Fórmula 1 cumprirá seu desejo de ter três corridas nos Estados Unidos, um dos mercados mais importantes da história da categoria, mas que resistiu ao charme da categoria até o lançamento da série Drive to Survive na Netflix, que impulsionou a fama neste território.

O Circuito das Américas em Austin e o traçado das ruas de Miami agora serão acompanhados pela corrida em Las Vegas, uma das áreas turísticas mais importantes dos Estados Unidos com vários hotéis que, além de cassinos, contam com diversos shows noturnos.

Las Vegas sediará, assim, a terceira corrida da F1 na próxima temporada, 41 anos depois que a categoria esteve por lá pela última vez.

O layout do estacionamento do renomado hotel e cassino Caesars Palace era uma pista de rua de 3.680 km, composta por 14 curvas por 75 voltas no circuito.

A corrida veio como substituta para Watkins Glen, um circuito permanente que sediou a Fórmula 1 de 1961 a 1980.

Em 17 de outubro de 1981, a primeira corrida de F1 foi realizada em Las Vegas como a última competição do calendário daquele ano. A pista em Nevada foi a 15ª data da temporada e foi precedida do GP do Canadá.

Carlos Reutemann foi o pole, com o tempo de 1min17s821 no momento em que lutava pelo campeonato contra Nelson Piquet.

A sorte do argentino mudou na corrida quando na primeira volta caiu para a quinta posição, para terminar em oitavo, enquanto Piquet somou dois pontos com o quinto lugar para definir o campeonato a seu favor, com 50 pontos contra 49 para o Reutemann.

Alan Jones conquistou a vitória, começando em segundo em uma corrida fisicamente exigente, com quase 30° C no deserto de Nevada.

A Renault de Alain Prost e a Alfa Romeo de Bruno Giacomelli fecharam as posições do pódio naquele ano.

Para 1982, a corrida foi realizada em 25 de setembro na mesma pista desenvolvida um ano antes e, mais uma vez, definiu o campeonato como a décima sexta data no calendário, após o GP da Itália.

Alain Prost conquistou a pole position em seu Renault e foi acompanhado por seu compatriota, Rene Arnoux, no carro da mesma equipe.

Mas a vitória ficou nas mãos do italiano Michele Alboreto, após uma corrida de alto desgaste onde a temperatura ambiente ficou acima dos 35° C.

Para a Fórmula 1, a demanda física não foi recompensada com o comparecimento do público que não havia sido cativado pela presença da categoria. As arquibancadas não foram preenchidas e a corrida foi retirada do calendário para o ano seguinte.

