Carregar reprodutor de áudio

O governo da Arábia Saudita afirmou estar aberto para sentar e conversar com o heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton sobre as preocupações expressadas pelo piloto sobre correr no país. O 'convite' foi motivado por um comentário feito pelo britânico em 2021, quando disse que se sentia "desconfortável" por correr em Jeddah devido aos registros de violações contra os direitos humanos.

No último final de semana, Hamilton foi questionado se sua visão havia mudado: "Não sei realmente o que dizer. Minha posição segue a mesma que eu disse no ano passado".

Com o destino do GP em Jeddah sendo colocado em xeque na semana passada após um bombardeio a uma refinaria próxima ao circuito, os pilotos ficaram cara a cara com nomes importantes do governo em meio a discussões sobre continuar ou não com o fim de semana.

E agora surge a informação de que, como parte dessas reuniões, o Ministro dos Esportes da Arábia Saudita, Príncipe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, ofereceu a Hamilton a chance de sentar e conversar sobre suas reservas em correr no país.

Falando sobre o desconforto do heptacampeão em correr na Arábia Saudita, o Príncipe Abdulaziz disse: "Vi os comentários de Lewis, e que ele tinha problemas com algumas questões do país".

"Disse a ele, aberta e francamente, que poderia falar comigo. Vamos sentar, discutir sobre os assuntos que você tem em mente e compreender onde estamos, porque muitas dessas coisas, você lê várias coisas sobre a Arábia Saudita mas não vê o que está nos detalhes".

O Príncipe Abdulaziz disse que a Arábia Saudita quer ser o mais aberta possível ao resolver essas preocupações expressadas por pessoas de fora, um dos principais motivos para o país querer estar sob os holofotes com grandes eventos esportivos como a F1.

"Podíamos simplesmente dizer que não gostaríamos de dores de cabeça, deixar a comunidade internacional nos condenar o quanto queiram desde que sem interferências. Mas não é isso que queremos. Estamos aqui para uma discussão aberta e é isso que eu disse, para a F1 e a FIA. Devemos sentar juntos para entendermos a situação, porque estamos juntos nessa".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG interview Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"É por isso que falei abertamente com os pilotos e diretamente com Lewis, dizendo que, se ele quisesse discutir esses assuntos, que ele é mais do que bem-vindo para conversar comigo, porque ele dizia que não tinha ninguém para falar sobre isso".

"Estou pronto para sentar com ele. Acho que vários desses assuntos acabam esquentando porque não há comunicação e não há compreensão sobre o que está acontecendo".

"É um mundo pequeno em termos de comunicação, mas vivemos em partes diferentes do mundo, com culturas e mentalidades diferentes. Estamos abertos para discussão, estamos abertos a tudo isso e estamos felizes por fazer isso".

O Príncipe Abdulaziz revelou ainda que já havia falado de modo privado com Sebastian Vettel em 2021, após o alemão ter traçado críticas à Arábia Saudita antes da corrida. Mas, em sua chegada ao país, o alemão tentou entender melhor a realidade local, realizando um evento de kart apenas para mulheres locais.

"Eu falei com Seb no ano passado e disse a ele 'olha, obrigado por fazer isso'", explicou. "Por você entender mais, fale com as pessoas e não com nós. E definitivamente essa é a mensagem que queremos dar a todos. Não digo que somos perfeitos, não digo que somos os melhores no mundo. Temos nossos problemas sim. Mas estamos resolvendo-os e evoluindo em nosso ritmo".

"Em alguns momentos nos movemos rapidamente mas, em alguns momentos, as coisas podem mudar lentamente. São assuntos muito complicados que precisamos lidar. E estamos fazendo isso por nós, estamos fazendo isso porque acreditamos que precisamos evoluir nestas áreas. E se fizermos isso, então chegarão ao mesmo ponto".

"É nossa obrigação criarmos um futuro próspero para nossas crianças e todos que querem morar no reino e na região".

No ano passado, Hamilton, Vettel e Mick Schumacher foram alguns dos pilotos que fizeram algum tipo de protesto na Arábia Saudita, destacando especialmente a discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, com leis que permitem o encarceramento, a tortura e até mesmo a execução.

O heptacampeão introduziu no Catar um capacete com as cores da bandeira do orgulho, mantendo-a até o GP de Abu Dhabi, já que os três países do Oriente Médio possuem leis similares.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates after Qualifying Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

GP TRADICIONAL vai SAIR da F1 por VEGAS; veja como 3ª prova nos EUA impacta calendário de 2023

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: