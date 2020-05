Durante a pré-temporada da Fórmula 1, a notícia sobre o acordo secreto entre FIA e Ferrari sobre possíveis irregularidades com o motor de 2019 mexeu com o paddock da categoria (veja abaixo vídeo explicando o caso). As rivais da equipe italiana cobraram explicações à FIA e o assunto segue rendendo até hoje, com equipes como a Renault criticando a falta de transparência da Federação.

A montadora francesa afirmou que as equipes já sabem o que a Ferrari fez de errado com o motor de 2019, mas defende a revelação dos detalhes do acordo, para evitar novas irregularidades no futuro.

"Essa é uma questão que precisa ficar clara", disse Cyril Abiteboul, chefe da equipe, em entrevista ao site oficial da F1. "Tenho exatamente a mesma opinião que o Zak Brown [CEO da McLaren]. Vivemos em um mundo aberto, e, mesmo não sendo contra o processo da FIA, exigimos transparência".

"Sabemos exatamente o que foi encontrado de ilegal e o que foi feito sobre isso. No longo prazo, não queremos cometer os mesmos erros deles. Como fornecedores de motores, queremos ter certeza disso, que é algo que exige uma transparência que ainda não temos".

A dúvida das equipes é se a FIA trocou uma punição pesada à Ferrari por um acordo que inclusive pode trazer vantagens à montadora italiana.

Logo que o anúncio do acordo foi feito, sete equipes se manifestaram contra, divulgando um comunicado cobrando que os resultados da investigação fossem divulgados.

Em um primeiro momento, a FIA afirmou que não era obrigada a divulgar esses dados, mas, posteriormente, Jean Todt veio a público dizer que não teria problemas em entregar os resultados, mas que isso dependia da liberação de ambas as partes envolvidas.

Com o crescimento da pandemia pelo mundo e o impacto que ela teve no mundo da F1, o movimento foi perdendo força, com a Mercedes inclusive retirando publicamente seu apoio.

VÍDEO: Saiba tudo sobre o polêmico acordo secreto entre FIA e Ferrari

GALERIA: Cúpula da FIA e da F1 viveram dias de glória na Ferrari; entenda

Galeria Lista Jean Todt, que hoje é que possui o maior poder do trio, foi diretor de corridas da Ferrari de 1994 a 2007 e CEO entre 2004 e 2009. 1 / 14 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ele foi o primeiro não italiano a ocupar uma vaga tão alta na equipe. Após 12 anos de Peugeot, ele foi recrutado por Luca di Montezemolo para tentar dar um fim ao jejum que vinha desde 1979. 2 / 14 Foto de: XPB Images A escolha não poderia ter sido mais certeira. No final de 1995, um convite a Michael Schumacher daria início a um grande período de vitórias, com cinco títulos consecutivos de pilotos e construtores, de 2000 a 2004, além do campeonato de Kimi Raikkonen em 2007, o último da escuderia. 3 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images No dia 23 de outubro de 2009, Todt se elegeu presidente da FIA, cargo que ocupa até hoje. 4 / 14 Foto de: XPB Images Além de apoiar as mudanças na F1 que devem ser introduzidas em 2021, Todt tem destacado seu trabalho também na tentativa de diminuição de acidentes rodoviários. 5 / 14 Foto de: FIA Ross Brawn ocupa o cargo de diretor esportivo do Grupo Liberty, detentores dos direitos comerciais da F1, após a saída de Bernie Ecclestone. É o nº2 do organograma da companhia que toma conta da F1. 6 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Atualmente, é o principal nome que está por trás das grandes mudanças dos regulamentos técnicos e esportivos da F1 para 2021. 7 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sua experiência como chefe de equipe de Schumacher em seu período mais vitorioso, de 2000 a 2004, com cinco títulos consecutivos de pilotos e construtores. 8 / 14 Foto de: Ferrari Media Center Além do sucesso meteórico da Brawn GP em 2009 o colocam como figura respeitável nas mudanças. 9 / 14 Foto de: XPB Images O grego Nikolas Tombazis também vem do ‘casamento perfeito’ entre Schumacher e Ferrari, também vindo da Benetton, em 1997. 10 / 14 Foto de: Ferrari Media Center Seu cargo na escuderia italiana sempre esteve voltado à parte aerodinâmica, permanecendo na equipe de 1997 a 2003 em uma primeira passagem. 11 / 14 Foto de: Ferrari Media Center Em 2004 ele foi para a McLaren, retornando à Ferrari em 2006 como diretor de design de 2006 a 2014. 12 / 14 Foto de: XPB Images Antes de ocupar o cargo de chefe de monopostos da FIA em 2018, ele teve breve passagem pela Manor. 13 / 14 Foto de: Franco Nugnes Ele também está por trás das principais mudanças prometidas pela F1 para o carro de 2021, que promete ajudar categoria a ter uma competitividade mais próxima entre as equipes. 14 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

