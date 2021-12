F1: Ricciardo "claramente" precisa dar passo adiante em 2022

Após um 2021 complicado, o piloto da McLaren Daniel Ricciardo admite que precisa dar um passo adiante na temporada 2022 da Fórmula 1. O australiano sofreu ao longo do ano para se encontrar com o carro da nova equipe, não conseguindo acompanhar o ritmo do companheiro de equipe Lando Norris, especialmente nas classificações.

Enquanto sua forma melhorou e ele teve como ponto alto a vitória no GP da Itália, Ricciardo foi apenas o oitavo no Mundial de Pilotos, com 115 pontos, 45 a menos que Norris e apenas cinco à frente de Pierre Gasly, da AlphaTauri.

"Não comecei bem, melhorei, mas ainda com momentos baixos", disse ao Motorsport.com quando questionado sobre eu ano. Definitivamente fiquei mais feliz com a segunda metade. Mas ainda temos coisas para trabalhar, então não estou muito animado com isso".

"Vamos dizer que eu dei um passo à frente, mas claramente preciso dar mais um no próximo ano para chegar onde quero, provavelmente mais nos sábados, para ter a posição boa para o domingo, fugindo dos problemas. É nisso que preciso trabalhar".

Após terminar em quinto na Arábia Saudita, Ricciardo terminou o ano de forma desapontadora em Abu Dhabi, largando em 10º e terminando apenas em 12º. Ele estava imediatamente atrás de Lewis Hamilton e Max Verstappen como o primeiro retardatário na fila.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Obviamente a Arábia foi boa e olha, com o safety car e como tudo aconteceu, isso possivelmente me ajudou mais do que os outros. E em Abu Dhabi acabou sendo o inverso. É como as coisas funcionam".

"Acho que cheguei até nono e estava ali achando que tinha mais ritmo que Ocon. Mas foi difícil de ultrapassar e no final não tive ritmo para fazer isso. E aí com o safety car virtual, Gasly e Fernando me ultrapassaram e isso me tirou um pouco".

"Acho que o ritmo era melhor com pista limpa mas, para ser honesto, isso é minha culpa, é o que acontece quando você larga em 10º. Então é definitivamente algo que quero melhorar para o próximo ano, tornando o domingo mais fácil para mim".

