A pré-temporada de 2021 da Fórmula 1 começou no Bahrein! E com pouco tempo de contato com o carro para cada piloto, a sessão da manhã desta sexta já começou bastante movimentada. Em meio a rodadas de Max Verstappen e problemas de câmbio para Valtteri Bottas, a liderança das quatro primeiras horas de testes ficou com Daniel Ricciardo.

Algumas equipes optaram por colocar um piloto para a sessão da manhã e outro para a tarde. Os dez escalados para as primeiras quatro horas foram: Valtteri Bottas, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher e Roy Nissany. O israelense da F2 é o único piloto não-titular a participar desta pré-temporada, tendo o carro para ele ao longo da sexta inteira.

Foram necessários apenas poucos minutos para termos carros na pista. E o primeiro a sair foi Kimi Raikkonen com a Alfa Romeo. E o finlandês conseguiu entregar boas voltas ao longo da manhã, liderando a tabela de classificação em alguns momentos.

Mas a primeira volta rápida da temporada 2021 veio com Charles Leclerc e a Ferrari, que marcou 01min37s481 nos primeiros minutos de pista livre.

Por outro lado, a Mercedes sofreu com uma manhã problemática. Após Bottas completar apenas três voltas, o finlandês precisou voltar à garagem por conta de problemas na caixa de câmbio. A equipe alemã optou por fazer uma troca completa do componente, mas o trabalho praticamente matou a sessão de Bottas, que voltou à pista apenas na metade da hora final.

The car of Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

E a Mercedes não foi a única a ter uma manhã problemática. Williams e Haas também perderam bastante tempo na primeira sessão entregando menos de 10 voltas cada após quase duas horas de sessão. A equipe americana também precisou trocar a caixa de câmbio de Schumacher no meio da manhã. No resto do grid, um progresso sólido e com poucos problemas de pista. Ainda na primeira hora de sessão, Verstappen sofreu a primeira rodada da pré-temporada, perdendo o controle de sua Red Bull entre as curvas 2 e 3. O holandês não teve maiores problemas com o incidente, mas optou por voltar aos boxes logo na sequência. Um dos motivos para o incidente de Verstappen foi o forte vento que circulava pela pista no momento, trazendo junto com ele muita poeira. Próximo da metade da sessão, Daniel Ricciardo marcou 01min32s203 com sua McLaren-Mercedes MCL35B e pneus C2, assumindo a ponta, e assim ficou até o final da sessão. Além de Ricciardo e Raikkonen, Gasly também chegou a estar na liderança nas primeiras horas de teste. Mas a primeira manhã da pré-temporada acabou mais cedo. Com dez minutos para o fim, Charles Leclerc parou sua Ferrari na curva 4 com um problema mecânico. O abandono do monegasco fez com que a direção de prova acionasse primeiro a bandeira vermelha e depois o safety car virtual, encerrando as atividades de pista antes que o cronômetro zerasse. No final, a liderança da primeira manhã da pré-temporada ficou com Daniel Ricciardo e a McLaren, com 01min32s203. Logo após o australiano veio Pierre Gasly e a AlphaTauri, 01min32s231 e Max Verstappen completou o Top 3 com a Red Bull: 01min32s245. Esteban Ocon foi o único outro piloto a andar na casa de 01min32s. Charles Leclerc, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Roy Nissany, Mick Schumacher e Valtteri Bottas completaram o Top 10 da sessão. O primeiro dia da pré-temporada segue logo mais. A sessão da tarde começa às 9h, horário de Brasília e seguirá até as 13h. No Brasil, o único modo de acompanhar a transmissão é através da F1TV Pro.

Pos. Piloto Carro / Motor Melhor Volta Dif. Voltas 1 Daniel Ricciardo McLaren / Mercedes 01min32s203 - 45 2 Pierre Gasly AlphaTauri / Honda 01min32s231 0s028 74 3 Max Verstappen Red Bull / Honda 01min32s245 0s042 60 4 Esteban Ocon Alpine / Renault 01min32s959 0s756 55 5 Charles Leclerc Ferrari 01min33s242 1s039 59 6 Kimi Raikkonen Alfa Romeo / Ferrari 01min33s320 1s117 63 7 Sebastian Vettel Aston Martin / Mercedes 01min33s742 1s539 51 8 Roy Nissany Williams / Mercedes 01min34s789 2s586 39 9 Mick Schumacher Haas / Ferrari 01min36s127 3s924 15 10 Valtteri Bottas Mercedes 01min36s850 4s647 6

