F1: Haas lança oficialmente carro de 2021 e apresenta novidades

Após apenas divulgar as imagens do VF-21, carro para a temporada 2021 da Fórmula 1, a Haas organizou um lançamento oficial da equipe nesta sexta (12), pouco antes do início da primeira sessão da pré-temporada no Bahrein.

A Haas chega a 2021 após diversas mudanças, incluindo a chegada de dois novos pilotos e um novo patrocinador máster. Mick Schumacher e Nikita Mazepin farão suas estreias na F1 a bordo da equipe americana, que chega a 2021 com baixas expectativas, já que não focou no desenvolvimento do carro deste ano para focar no trabalho de 2022.

"É uma temporada de transição, chamo ela de 'chegar a 2022'", disse Gunther Steiner, chefe da equipe. "O carro não era bom e, juntando tudo, não fazia sentido investir a curto prazo. Pra nós, é mais importante pensar a médio e longo prazo".

"Não queremos ficar em último. Vamos dar o nosso melhor e o pessoal vai se esforçar para entregar o melhor com os poucos desenvolvimentos que temos".

Na quinta, o VF-21 foi à pista pela primeira vez no Bahrein para um dia de filmagens e, na manhã desta sexta, Mick Schumacher foi o responsável por conduzir o carro, mas acabou andando pouco já que precisou passar por uma troca da caixa de câmbio. Mazepin ficará responsável pelas atividades da tarde.

No lançamento oficial, foi possível confirmar que o carro manteve boa parte da estrutura de 2020. O assoalho apresenta uma nervura ao longo da parte de trás, que se projeta para a frente e serve como suporte para uma aleta à frente da roda traseira.

Em pares com uma curva no canto traseiro do assoalho, como tem sido usado por várias equipes em suas interpretações dos novos regulamentos do piso.

Com as ranhuras fechadas, agora proibidas pelas mudanças no regulamento para reduzir o downforce, as equipes tiveram que empregar outros métodos de replicar os mesmos efeitos para manter o fluxo de ar sob a estrutura o mais limpo possível.

A Mercedes, por exemplo, revelou seu próprio arranjo do assoalho, mantendo o design sob sigilo no lançamento, apresentando um conjunto complexo de aletas para compensar as ranhuras ausentes.

As adições da Haas parecem ser uma tentativa de desenvolver um vórtice que pode dobrar em torno da roda traseira e vedar o difusor, garantindo que um nível reduzido de turbulência criado pela roda entre nesse espaço do difusor.

A equipe introduziu também uma nova asa T, com uma forma mais quadrada. A equipe correu com dois designs ao longo de 2020, com uma asa de elemento único rodando em locais de velocidade média e um arranjo de asa dupla mais redonda em locais como Abu Dhabi e Hungria.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ao unir os dois elementos, isso limita a criação de vórtices de ponta, apesar das equipes muitas vezes adicionem duas nadadeiras às bordas externas do lado inferior para colocar esses vórtices mais abaixo.

Há poucas mudanças ao carro de 2021 da Haas, deixando o design muito em cima daquele que entregou a pior temporada da equipe desde a sua entrada na F1 em 2016, com apenas três pontos ao longo do ano.

FERRARI 2021: Prestes a "IMITAR" motor da MERCEDES, equipe APRESENTA carro de 2021 de olho em 2022

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Podcast #092 – Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.