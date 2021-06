Após um bom desempenho na França, o fim de semana de Daniel Ricciardo na Áustria não foram bons. Apesar de uma boa largada, uma perda de potência custou um resultado melhor na Estíria, segundo Ricciardo.

"Foi decepcionante porque nós largamos bem e óbvio na melhor estratégia com pneus médios, então eu senti que os carros na frente sofreriam com os pneus macios e estavámos em uma boa posição, 13º para 8º. Estava tudo ao nosso favor", falou Ricciardo.

"Aí veio a perda de potência, eu acho que senti na saída da curva 1. Então eu mudei algumas configurações e nós conseguimos recuperar ali por volta da curva sete ou oito. Mas todos que eu ultrapassei na primeira volta devolveram a ultrapassagem. Você acaba na fila e pronto, acabou a tarde. Nós estavámos na frente do Sainz, mesma estratégia. Ele terminou em sexto. Eu realmente acho que era para ser a gente aí. Penso que nós poderíamos terminar em quinto e sexto de novo, como um time. Então, quando você fica para baixo, nesse esporte é realmente ficar para baixo. Esse é um dia que eu realmente não queria ter.

Enquanto seu colega de equipe Lando Norris ficou em 8º na classificação, o australiano foi eliminado no Q2 com o 13º tempo. Na noite anterior a corrida, a McLaren conseguiu entender alguns problemas do carro de Ricciardo na classificação.

"Sim, definitivamente eu entendi quais áreas estamos errando. Eu poderia dizer confortavelmente que 50% já sabemos o que resolver, mas ainda temos mais alguns pontos para entender. Porém, eu também acho que foi um pouco dos ajustes. Então, eu não estou muito otimista para o próxima corrida, pensando que tudo vai dar certo. Eu estava confortável. Deixei a classificação para trás e estava bem empolgado e preparado para a corrida. E de novo eu acho que mostrei uma primeira volta forte, mas logo que perdi potência eu fiquei 'É...", comentou Ricciardo.

Ricciardo também comentou que não acha que seu desempenho tem relação com os problemas de motores Mercedes, mas acredita que eles também estão se sentido como ele em um fim de semana que foi de ruim para pior.

O problema de potência da primeira volta não repetiu mais tarde na corrida, porém não via como se recuperar após perder tantas posições e ficar atrás de muito ar sujo em uma corrida que ter ar limpo importa demais. Para a próxima corrida, o australiano espera contar com algumas ajudas para melhorar o desempenho na Áustria.

Apesar do fim de semana ruim, Ricciardo disse que não acha que foi um fim de semana perdido no Red Bull Ring, mesmo não evoluindo em relação ao GP da França.

"Não quero dizer negativamente, mas sim é diferente", comentou Daniel sobre sentir as diferenças do carro de uma corrida para outra. "É diferente até agora o que eram meus pontos fortes no passado não estão funcionando no carro. Eu preciso encontrar novos pontos fortes", disse Ricciardo que também acha que até Lando tem pontos a melhorar mesmo dirigindo muito bem.

"Acho que o carro tem pontos fortes na freada, mas também fraquezas. Acredito que minha vantagem na freada é onde talvez o carro esteja fraco. [...] Então estou tentando dar feedback para o time. Mas igualmente estou tentando melhorar onde o carro tem seus pontos fortes. E nisso eu estou trabalhando".

Sobre área de escape da curva 6, Ricciardo gostou. "Foi boa. Era um limite difícil. Acho que ainda dava de usar a parte externa da zebra, mas claro que se a gente espalha mais ali nós paramos na brita e, resumindo, acho que é perfeito. Eu gostaria que todo circuito tivesse a saída como a da curva 6. Exceto se for um muro, que também é legal. Mas a curva 6 foi bem legal nesse fim de semana".

PÓDIO: Hamilton vs Verstappen, oitavo round e tudo do GP DA ESTÍRIA, na Áustria

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #114 - TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: