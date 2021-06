F1 - Marko: "Poderemos dominar ainda mais no GP da Áustria"

O GP da Estíria de Fórmula 1 foi de dominância da Red Bull. Max Verstappen marcou a pole position e liderou de ponta a ponta a corrida deste domingo (27) para sair com a vitória e aumentar a vantagem no mundial de pilotos para 18 pontos sobre Lewis Hamilton.

A etapa da Áustria, no próximo fim de semana, será no mesmo circuito, e pode consolidar ainda mais o bom desempenho da equipe. É o que pensa o conselheiro Helmut Marko, que destaca a mudança dos pneus selecionados.

"O circuito e os carros continuarão iguais, só os compostos vão mudar”, disse ele. "Imagino que o mais macio vai nos favorecer ainda mais. Depois da parada da Mercedes, calculamos que poderíamos continuar por mais dez voltas, mas não queríamos correr riscos. Pneus desse tipo podem nós dar o mesmo domínio ou até mais.”

As duas melhores escuderias do campeonato já protagonizaram boas disputas de estratégia. No GP da Espanha, a Mercedes levou a melhor com Hamilton, que parou durante uma briga por posição com Verstappen, colocou compostos novos e recuperou a diferença para tomar a liderançaa. Já na corrida da França, foi a vez da equipe austríaca devolver a jogada. Sergio Pérez tentou fazer o mesmo com Valtteri Bottas na Estíria, mas o finlandês conseguiu segurar a posição.

