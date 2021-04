Daniel Ricciardo disse que não subestimou o tempo que levaria para se adaptar ao novo carro de Fórmula 1, prometendo ser paciente enquanto ganha velocidade.

Ricciardo, que se juntou à McLaren nesta temporada depois de sair da Renault, tem lutado até agora para acompanhar o ritmo do companheiro de equipe Lando Norris nos dois primeiros finais de semana de corrida da campanha de 2021.

No GP da Emilia Romagna, a equipe de Woking pediu a Ricciardo para que desse passagem à Norris, com piloto britânico subindo ao pódio enquanto o australiano permaneceu em sexto.

Falando após sua segunda corrida com a McLaren, Ricciardo disse que não subestimou o tempo que levaria para se familiarizar com a escuderia, tendo tido o mesmo problema quando se mudou da Red Bull para a Renault.

"Não acho que eu subestimei", disse à Sky Sports F1. “Sabe, eu estava bem ciente disso quando fiz a transição da Red Bull para a Renault."

"Acho que, infelizmente, vai demorar um pouco. Mas você sabe, a temporada é longa. É apenas a segunda corrida."

Carlos Sainz, ex-piloto da McLaren, enfrenta lutas semelhantes na Ferrari e acreditava que seu progresso era apenas uma questão de "mais experiência e mais voltas".

O chefe de equipe, Andreas Seidl, disse que o início de seu novo piloto não foi uma surpresa dada a falta de testes, mas apoiou o australiano para encontrar o limite nos próximos finais de semana de corrida.

"Sabemos que não é fácil pular de um carro para outro quando você tem apenas um dia e meio de testes", disse Seidl.

“Esses carros são complexos e encontrar esses últimos dois, três, quatro décimos quando você realmente não está confortável para levar esses carros ao limite, não é tão fácil. Isso leva tempo."

“Mas isso não é uma surpresa. Isso faz parte do processo de integração de um novo piloto."

"E eu acho que, com a experiência que Daniel está tendo, com a experiência que estamos tendo na equipe, é apenas uma questão de mais três finais de semana de corrida, e então tenho certeza que Daniel estará totalmente confortável em nosso carro também", concluiu.

