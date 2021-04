F1: Red Bull contrata ex-Mercedes para liderar projeto de motores

A Red Bull está avançando em seu novo programa de motores na Fórmula 1, adquirindo a tecnologia das unidades de potência da Honda a partir do próximo ano. E a marca austríaca deu um importante passo, contratando um ex-Mercedes como novo diretor técnico da Red Bull Powertrains.

Com a equipe intensificando seus esforços para assumir o trabalho da Honda em sua base de Milton Keynes, a Red Bull contratou Ben Hodgkinson, que trabalhou com a Mercedes por muitos anos.

Hodgkinson era o chefe de engenharia mecânica do setor de Unidades de Potência de Alta Performance desde 2017, tendo trabalhado na sede da montadora em Brixworth por 20 anos.

A Red Bull ainda não determinou a data para o início de Hodgkinson, mas ele precisa primeiro concluir seu contrato atual com a Mercedes para se juntar à equipe. Christian Horner, chefe da equipe e CEO da Powertrains, disse que essa contratação foi um golpe de mestre para a empresa, que possui grandes ambições com o programa.

"Estamos felizes por receber Ben à Red Bull Powertrains como Diretor Técnico. Ele se junta a esse excitante projeto como um vencedor e inovador, capaz de liderar uma equipe de engenheiros altamente habilidosos de mesma mentalidade".

"Quando a Red Bull anunciou a criação de seu programa de unidades de potência, anunciou também uma nova fase de suas ambições com a F1, trazendo todos os aspectos do projeto de um carro para dentro de nossa fábrica, colocando nosso destino em nossas próprias mãos".

"A expressão máxima disso é o desenvolvimento de uma unidade de potência da Red Bull para a próxima geração do regulamento de motores da F1. A contratação de Ben assinala nosso objetivo de longo prazo e vamos apoiar ele e sua equipe no que for necessário para que obtenham sucesso".

Hodgkinson disse que foi uma decisão difícil de sair da Mercedes após tantos anos, mas que está animado com o desafio a frente.

"Estou muito animado por me unir à Red Bull Powertrains como Diretor Técnico. Não foi uma decisão fácil deixar a Mercedes após 20 anos, mas a oportunidade de liderar um projeto tão grande é uma honra".

"A Red Bull é uma peça importante na F1 e tem sido nossa principal rival na era híbrida, então mal posso esperar para ver o que podemos atingir juntos nessa nova fase da jornada da companha".

A Red Bull já iniciou a construção de uma nova fábrica de ponta em Milton Keynes para sua divisão de motores. Mais cedo nesta semana, Horner deixou claro que a empresa está buscando os melhores funcionários possíveis para este projeto.

"Vamos aplicar a mesma filosofia que temos para o chassi", disse Horner em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Então a intenção é a mesma do chassi, garantir que tenhamos os talentos certos e os melhores".

