Daniel Ricciardo foi penalizado em três posições no grid por impedir passagem de Esteban Ocon durante a classificação da Fórmula 1 em Jeddah. Ambos os pilotos estavam na curva 9 quando Ocon se aproximou em uma volta rápida e foi brevemente impedido pelo piloto da McLaren, que estava à frente.

O ocorrido forçou o piloto da Alpine a abortar sua volta, embora não tenha afetado seu resultado de classificação.

Após a sessão, Ricciardo recebeu a penalidade, caindo para P15 na corrida de domingo, além de receber um ponto de penalidade em sua licença.

Ricciardo disse que desconhecia a presença de Ocon “pois não foi informado disso por sua equipe” e que, quando viu a Alpine se aproximando, “era tarde demais”, com a McLaren admitindo seu erro e recebendo uma multa de 10.000€ (aproximadamente 52 mil reais).

A FIA disse em seu relatório: “O piloto admitiu que não sabia que o carro 31 estava chegando em uma volta rápida, pois não foi informado disso por sua equipe."

“Quando ele viu o carro 31 se aproximando, já era tarde demais. O representante da equipe admitiu que eles cometeram um erro ao não avisar o piloto sobre a aproximação do carro 31."

“O piloto do carro 31 afirmou que sua volta teve que ser abortada porque ele foi impedido desnecessariamente pelo carro 3."

“Dito isso, ele afirmou que seu desempenho geral durante a sessão não foi afetado negativamente pela volta abortada."

“Ficou claro que o carro 31 foi desnecessariamente impedido pelo carro 3."

“O fato de que o carro 31 foi capaz de registrar uma volta mais rápida é irrelevante para o fato de que a infração ocorreu, de modo que uma volta cronometrada teve que ser abortada."

“Também ficou claro que a equipe falhou em seu dever de manter o piloto do carro 3 devidamente informado sobre os carros que se aproximavam. Isto é particularmente verdade devido à natureza apertada deste circuito", concluiu.

