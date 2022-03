Carregar reprodutor de áudio

Duas semanas após os testes de Barcelona, que abriram oficialmente a Fórmula 1 2022 e a nova era da categoria, o paddock desembarca para mais três dias de atividades de pista na pré-temporada, mas agora no Bahrein.

Por isso, o Motorsport.com separou sete pontos-chave para você ficar de olho na pista entre a quinta-feira, 10 e o sábado, 12.

1) O que acompanhar nos testes do Bahrein? Os próprios testes!

Finalmente, após a F1 fazer um 'apagão' nos testes de Barcelona, classificando-os como um shakedown a portas fechadas e sem transmissão televisiva, a pré-temporada do Bahrein retoma sua forma original.

O Bahrein pressionou para ter exclusividade no seguimento das provas com os novos carros e agora teremos a presença das câmeras transmitindo ao vivo. É fato que a F1 abriu um pouco a mão em Barcelona com a presença da imprensa, divulgando informações e fotos, mas agora todos poderão ver ao vivo o que está acontecendo.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

2) As equipes terão soluções para o porpoising?

O porpoising foi um problema que surpreendeu as equipes em Barcelona. Esse fenômeno é uma consequência do efeito solo: com os carros mais próximos do chão, as forças 'chupam' o assoalho em direção ao solo quando está nas retas em alta velocidade; quando ele toca o chão, acaba estolando e é arremessado de volta para cima, fazendo com que o veículo 'quique'.

Desde Barcelona as equipes vêm trabalhando em alguma solução, mas não é tão simples encontrar algo permanente. A saída mais fácil acaba sendo prejudicial para os carros atuais, dependentes do efeito solo: elevar a altura do assoalho, o que compromete o efeito e reduz a performance.

Será muito interessante seguir a batalha técnica em busca de uma solução para este problema, vendo como que cada equipe se adapta.

Haas F1 logo at Bahrain circuit Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

3) A indefinição da Haas com Pietro Fittipaldi ao volante

A Haas não vive a melhor das fases. A equipe americana terminou os testes de Barcelona com Nikita Mazepin mas com o carro sem menções à Uralkali e a bandeira russa. Desde então, encerrou os contratos com o piloto e a empresa, e segue em busca de um substituto.

De primeira, parecia que Pietro Fittipaldi seria um dos principais candidatos, mas seu nome vem perdendo força com a equipe em busca de alguém que possa trazer uma boa quantidade de dinheiro para suprir a perda da Uralkali. Nesse sentido, surgem Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Mas e o brasileiro? Pietro pelo menos estará presente nos testes esta semana.

E falando nos testes, nem nisso a Haas tem paz: a equipe perderá a primeira manhã de testes nesta quinta, após um atraso na entrega do frete com os carros e equipamentos no Bahrein. Enquanto boa parte do paddock já trabalha na preparação desde domingo ou segunda, o material da Haas chegou ao circuito apenas na noite da terça por um problema com o avião que levaria a carga.

Outra dúvida que fica é: como será a pintura da Haas sem a Uralkali?

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

4) Promessa de carros atualizados

Os três dias no Bahrein serão os últimos em que as equipes poderão afinar seus carros para o GP da semana seguinte. Com duas semanas entre os testes de Barcelona e muitos dados para analisarem, é certo que veremos modelos bem diferentes do que estavam na pista espanhola, com atualizações especialmente na parte aerodinâmica.

Alguns rumores afirmam inclusive que a Mercedes pode vir com uma versão radicalmente diferente do W13, sem os sidepods, parte lateral do carro que se tornou um importante adereço aerodinâmico nos últimos anos.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

5) O real potencial da Ferrari

Apesar de ser complicado saber qual equipe foi à pista com o que e quanta gasolina havia no motor em Barcelona, todos os rivais sinalizaram que a Ferrari parece o carro a ser batido. A equipe italiana, logicamente, rebateu o título de favorita, mas a sensação que fica é de que pode estar no mesmo nível de Mercedes e Red Bull.

Em Barcelona, a Ferrari escondeu um pouco o jogo, não usando os compostos mais macios da Pirelli. Na verdade, não usaram sequer os macios C4, focando apenas nos médios e duros. Veremos no Bahrein uma mostra mais clara de seu ritmo ou a equipe de Carlos Sainz e Charles Leclerc seguirá escondendo o que tem nas mãos?

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

6) Alpine e a formação do pelotão do meio

Se Red Bull, Mercedes e Ferrari parecem estar à frente pelo que vimos em Barcelona, o pelotão do meio parece ainda mais confuso. A McLaren parece liderar, mas Alpine, AlphaTauri e Aston Martin não tiveram ritmos muito claros. A equipe francesa teve uma explosão no motor na última tarde, assim como Aston, AlphaTauri e Haas.

E enquanto Alfa Romeo e Haas parecem claramente no fundo do grid, a Williams deixou sensações positivas, e pode se aproximar da turma do meio...

7) Os novos carros da F1 na noite barenita

Os carros de 2022 caíram no gosto de praticamente todos os fãs, com belas pinturas e contornos futuristas que deixaram boas primeiras impressões. Agora estamos no Bahrein, em que parte da sessão acontecerá à noite, sob as luzes artificiais do circuito do Sakhir. Veremos como ficam essas pinturas.

Outra questão para ficar de olho é que na pré-temporada da F2 e da F3 no Bahrein, tivemos problemas com tempestades de areia. A ver se a F1 não passará pelo mesmo...

McLaren DETONA RBR, e como ALONSO fazia de 'IDIOTAS' engenheiros da Ferrari; "CARREIRAS ARRUINADAS"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #165 - Quais as reais chances de Pietro Fittipaldi na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: