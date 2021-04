Muitos já falam sobre o futuro da Fórmula 1 após a era Lewis Hamilton e quem poderia dominar a categoria entre os pilotos da nova geração. George Russell, que corre na Williams atualmente, é visto como um desses candidatos, e o britânico elegeu quais seriam seus principais rivais nesta nova era: Max Verstappen e Charles Leclerc.

Com Hamilton em um contrato de apenas um ano com a Mercedes, muitos especulam que o heptacampeão poderia se aposentar após o final de 2021 e a chegada do novo regulamento técnico poderia abrir espaço para uma F1 mais competitiva.

Com isso, os fãs já começam a apontar os 'campeões do futuro' e, em entrevista ao portal RaceFans, Russell falou quem, em sua visão, estará no topo da F1 nos próximos anos, enquanto espera que estará junto desse grupo no futuro.

"Acredito que Charles [Leclerc] e Max [Verstappen]. Acredito que os dois estarão no topo no futuro".

"No último ano e meio, dois, Max chegou a um outro nível, para ser honesto. Acho que isso se dá pelo fato de ser um incrível piloto, mas também por estar na mesma equipe. A consistência é algo que vem naturalmente".

"Charles está apenas em seu terceiro ano com a Ferrari. Acho que precisa de um tempo para que todas essas pequenas modificações sejam direcionadas de modo a encaixar em sua pilotagem. Mas eles são pilotos absolutamente incríveis e estarão no topo pelos próximos dez anos".

Russell prevê uma "forte rivalidade" entre eles no futuro e manda um recado: "Mal posso esperar para esse desafio, seja lutando contra eles em carros diferentes ou como companheiro de equipe".

