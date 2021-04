A Mercedes explicou o quanto o dano na asa dianteira do carro de Lewis Hamilton custou no ritmo do heptacampeão no início do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1.

O estágios iniciais da corrida em Ímola foram complexos para Hamilton.

O piloto da Mercedes largou da pole, mas foi imediatamente ultrapassado pela Red Bull de Max Verstappen que saiu da terceira posição.

O holandês obrigou o Mercedes do heptacampeão mundial a bater no meio-fio depois de um toque entre os carros, o que danificou a asa dianteira do W12.

Mas, apesar disso, Hamilton perdeu menos do que seis segundos para a Red Bull, situação que poderia ter sido maior de acordo com os dados que a montadora alemã possuía.

Andrew Showlin, diretor de engenharia da Mercedes, revelou que o impacto custou cerca de meio segundo no ritmo do piloto britânico.

"O dano inicial parecia muito ruim", disse.

"Da ordem de meio segundo ou mais. Mas foi piorado pelo fato de que parte da placa estava se movendo, estava sendo pressionada por alguns solavancos gerados pela própria pressão, e isso estava causando um fluxo muito inconsistente mais abaixo no carro."

"Mas quando saiu sem furar o pneu, o efeito passou a ser a metade desse valor, ou seja, eram dois ou três décimos."

Showlin destacou que, embora eles tenham conseguido controlar o déficit contra Verstappen na primeira parte da corrida, estavam esperançosos de que Hamilton poderia melhorar a situação quando tivesse uma nova asa dianteira.

“Estava muito encorajado a ver o que Lewis poderia fazer com o carro quando a asa dianteira fosse consertada. No geral, foi uma recuperação muito boa em um dia que parecia muito ruim. "

Analisando a saída de Hamilton da pista e o acidente entre Valtteri Bottas e George Russell, a liderança no campeonato foi um resultado positivo.

"Mas o problema é que estamos tão próximos do ritmo de Max que essa é a diferença entre ser capaz de acompanhar e ter que recuar um pouco."

"Na volta 31, quando Lewis ficou preso na brita e [o carro de] Valtteri em pedaços após o incidente com George, acho que não estávamos planejando sair com a segunda posição, mas manter a liderança do campeonato foi um grande alívio", concluiu.

Ex-companheiro de SENNA POLEMIZA sobre o que Ayrton acharia da F1 atual em ÍMOLA e cita RATZENBERGER

