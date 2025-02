O piloto da Mercedes, George Russell, está confiante para a próxima temporada, afirmando que, se o carro estiver pronto, ele estará pronto para conquistar o título da Fórmula 1 já em 2025.

A esperança dele é que o W16 se torne um carro vencedor e o britânico antecipou que a equipe acredita que o novo monoposto é um bom passo na direção certa, graças às inovações nas quais eles vêm trabalhando há muito tempo.

No lançamento da parceria com a Adidas, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff deu uma ideia clara do período pelo qual a escuderia das 'flechas de prata' está passando: "Estamos tentando nos reinventar após a saída de Lewis Hamilton".

Entretanto, uma nova temporada também significa novas oportunidades. Nesse sentido, Russell acredita que as mudanças feitas no novo carro permitirão dar um passo na direção certa, especialmente em termos de fechar as brechas nas curvas que também foram evidentes na última temporada.

Não deve ser uma revolução, já que o britânico explicou que várias mudanças estavam sendo planejadas há algum tempo, mas claramente foram necessárias algumas modificações no carro para extrair todo o seu potencial.

"Houve muitas... eu não diria mudanças, coisas que mudaram drasticamente do ano passado para este ano, coisas que estavam sendo planejadas há muito tempo, coisas que não poderíamos colocar no carro em 2024, mas nas quais estamos trabalhando há muito tempo", explicou Russell à Sky Sports F1.

"Estamos otimistas de que será um bom passo na direção certa. É claro que nunca se sabe o que seus rivais farão. Ao longo deste ano, pensando em 2026, será muito interessante ver se continuaremos a nos desenvolver ou não".

Russell espera que este campeonato possa ser o da redenção para a Mercedes, superando todas as dificuldades que a atrasaram nos últimos três anos, porque ele acredita que, do ponto de vista pessoal, ele tem todas as cartas certas para almejar o título.

Quando perguntado se ele acha que está pronto para um título, Russell explicou não apenas que se sente confiante para o novo ano, mas também os motivos que o levaram a se esforçar para alcançar o objetivo mais cobiçado.

Na última temporada, Russell demonstrou uma grande virtude, ou seja, a de estar pronto para todas as oportunidades que surgiram.

As duas vitórias que ele conquistou em 2024, às quais se somaria a terceira em Spa, que foi tirada devido ao fato de o carro estar abaixo do peso por causa da estratégia, são precisamente o resultado de ter sido capaz de tirar proveito de situações favoráveis. Além disso, duas pole positions também foram adicionadas.

"Com certeza. Sinto-me pronto para conquistar o título. Todos na equipe estão motivados. Sempre que tivemos uma oportunidade de vencer, vencemos".

'Isso me dá a sensação de confiança de que, se tivermos o carro para vencer, podemos ganhar o título. Estamos trabalhando o máximo que podemos para que essa oportunidade aconteça este ano", acrescentou o britânico.

Wolff também está otimista com a performance de Russell em 2025: "George tem tudo o que precisa para ser um campeão mundial".

"Ele [Russell] se desenvolveu e amadureceu e isso é claramente algo que Kimi vai se beneficiar. E para George, quero dizer, Kimi tem velocidade e talento brutos. Não o teríamos contratado de outra forma. Então, esses dois vão se esforçar e isso é bom", concluiu o chefe de equipe.

