David Coulthard, ex-piloto da Fórmula 1, analisou o que pode ter acontecido na primeira batida de Lewis Hamilton com a Ferrari nos testes em Barcelona, semanas após sua estreia na equipe de Maranello. Ao Formula For Sucess, o escocês deu sua opinião sobre o incidente.

Após 12 anos, Hamilton deixou a Mercedes e está pilotando, pela primeira vez, um carro que não é da empresa alemã. Além disso, o heptacampeão correu por seis temporadas com o motor alemão na McLaren.

Coulthard enfatizou que os modernos trens de força híbridos são muito diferentes do que o piloto está acostumado.

"A potência de saída de um motor híbrido é diferente de um motor de combustão interna convencional. A energia elétrica entra de repente e suponho que Hamilton esteja tão acostumado com o sistema híbrido da Mercedes que poderia ter sido uma surpresa".

No teste privado no Circuito da Catalunha (TPC - teste de carros antigos), Hamilton bateu no setor final da pista. O incidente ocorreu durante um teste realizado como parte do processo de integração com a Ferrari. No entanto, Coulthard tentou minimizar a importância do incidente.

"Qualquer pequeno deslize pode ser chamado de acidente. Uma batida faz parte do negócio, pode acontecer com qualquer um, seja Ayrton Senna, Michael Schumacher ou o atual piloto da Ferrari, Lewis Hamilton".

O escocês destacou que aprender sobre os diferentes sistemas de controle e fornecimento de potência é fundamental para a adaptação a uma nova equipe. Pode haver diferenças significativas entre a Ferrari e a Mercedes nessa área.

As complexidades da era híbrida tornam a transição particularmente desafiadora, mesmo para um piloto experiente como Hamilton. As diferentes soluções dos diferentes fabricantes também se refletem nas características de fornecimento de potência.

