F1 - Hadjar justifica: Sou mais calmo do que as pessoas imaginam

Isack Hajdar fará sua estreia na Fórmula 1 pela Racing Bulls no mês que vem, mas o piloto da academia da Red Bull fez parte dos nomes que poderiam substituir Sergio Pérez no assento ao lado de Max Verstappen.

Sua chega à categoria rainha é acompanhada de uma reputação do piloto ser explosivo e facilmente irritadiço. Porém, para o franco-argelino, essa situação é uma distorção da realidade.

"Alguns pilotos dizem: 'Quando abaixo a minha viseira, sou uma pessoa diferente'. Honestamente, eu me sinto muito calmo quando estou pilotando", confidenciou ele em uma reportagem do canal oficial da F1.

"Eu penso muito. Estou ciente do perigo. Não diria que sou diferente de quem sou fora do cockpit".

"Talvez eu seja menos agressivo do que as pessoas pensam. Mas, obviamente, o botão do rádio faz com que eu pareça uma pessoa irritada. Eu sei que sou apaixonado, isso é certo, e às vezes irritado."

Era a última chance de chegar à F1.

Isack Hadjar aproveitou sua chance na F2 com a Campos. Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Hadjar não conquistou o título da Fórmula 2, perdendo-o na última corrida da temporada de 2024 para Gabriel Bortoleto. Porém, o novato confessou que aproveitou a oportunidade que parecia ser a sua "última chance" de chegar à F1.

"Eu poderia ter ficado com a Red Bull por mais um ano, mas eles deixaram bem claro que era minha última chance de entrar na F1", admite. "Eles me colocaram na Campos, foi uma decisão deles, mas quando vi as temporadas anteriores, percebi o potencial da equipe. Eu disse a mim mesmo que, com um piloto mais forte, eles poderiam fazer algumas corridas muito boas".

"O começo foi muito ruim. Eu tinha o ritmo, mas não conseguia obter nenhum resultado. [...] Achei que estava praticamente tudo acabado para a F1, embora ainda faltassem muitas corridas, porque é difícil reverter esse tipo de situação. Mas conseguimos isso a partir de Melbourne e tivemos um grande impulso a partir daí".

Colapinto trouxe insegurança

Enquanto os rumores sobre o futuro de Pérez ganhavam força, o nome de Franco Colapinto foi fortemente relacionado à vaga que ficaria disponível na Red Bull, o que poderia impedir que Hadjar ganhasse espaço, já que era improvável a demissão de Liam Lawson.

Em entrevista ao, L'Équipe, o piloto confessou que não tinha certeza se a equipe ofereceria uma vaga para ele, já que o argentino poderia ganhar na disputa.

"Houve momentos em que tive grandes dúvidas, sim. Havia grandes dúvidas, mas elas acabaram agora".

