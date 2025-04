George Russell explicou a pressão envolvendo os banheiro que os pilotos enfrentam antes de uma corrida de Carlos Sainz foi multado por ter perdido o início do hino nacional no Japão por 'problemas estomacais'. explicou a pressão envolvendo os banheiro que os pilotos enfrentam antes de uma corrida de Fórmula 1 , depois quefoi multado por ter perdido o início do hino nacional no Japão por 'problemas estomacais'.

Sainz foi multado em 20 mil euros (R$ 133 mil, em conversão direta), com metade da pena suspensa por 12 meses, pelos comissários da FIA depois de não estar presente na frente do grid quando o hino nacional japonês foi tocado antes do GP no último fim de semana.

O piloto da Williams explicou que sua ausência se deveu a uma indisposição estomacal que o levou a ir ao médico, mas, apesar de ter sido examinado, foi devidamente multado por sua chegada tardia.

Russell, que ao lado de Sainz é diretor da Associação de Pilotos (GPDA), foi questionado sobre o tamanho da multa e ofereceu uma explicação detalhada sobre o que um piloto tem de enfrentar nos momentos que antecedem o apagar das luzes.

"Tenho que ser sincero; entendo perfeitamente que temos o dever de estar presentes no hino nacional, mas não é tão simples quanto as pessoas pensam estarmos lá na hora certa".

"Muitas vezes, estamos correndo para o banheiro e, às vezes, não há banheiros disponíveis entre o momento em que você sai do carro e começa a cantar o hino e, em seguida, é parado por algumas pessoas no grid ou que pedem uma entrevista rápida".

"Portanto, não é como se tivéssemos um único trabalho e fosse só isso. Estamos tentando aproveitar nosso momento no GP e estar lá nesse minuto às vezes não é simples".

"Eu entendo isso do ponto de vista da F1, porque é um momento muito importante da corrida, mas também do ponto de vista de um piloto, há questões logísticas difíceis e genuínas que, às vezes, você está literalmente esperando para entrar em um cubículo de banheiro".

O próprio Sainz falou sobre a multa na coletiva de imprensa dos pilotos no GP do Bahrein, com o espanhol arriscando uma ira ainda maior da FIA ao xingar durante sua resposta.

"Sou o maior defensor da pontualidade e de ser, de certa forma, um cavalheiro, ser pontual nas coisas, especialmente em um hino nacional com todas as autoridades presentes", disse ele.

"Portanto, fui o primeiro a levantar a mão e dizer: 'Estou atrasado, desculpe-me por isso'. Ao mesmo tempo, eu estava cinco segundos atrasado, e chegar cinco segundos atrasado e ter de pagar 10 mil euros ou qualquer que seja a multa, para mim está fora de cogitação que tenhamos de pagar essas multas".

"Não sei se receberei outra multa por ter dito isso... mas merdas acontecem. Espero que alguém me diga para onde vão esses 10 mil euros e que digam: 'OK, pelo menos vai para uma boa causa', e eu estarei ansioso para ver para onde".

Russell também comentou sobre o tamanho da multa emitida se, juntamente com o fato de os pilotos serem acusados de falar palavrões em conferências de imprensa, isso estivesse começando a ficar fora de controle.

Inicialmente, o britânico brincou dizendo que se tratava de uma "cagada bem cara", mas acrescentou: "Olha, estamos conversando sobre isso há seis meses. Sinceramente, não quero dar mais tempo para isso".

"Do meu ponto de vista pessoal, como já dissemos tudo o que tínhamos a dizer ao longo desses meses, infelizmente isso teve pouco ou nenhum impacto. Todos os pilotos têm 100% de confiança e fé em Stefano [Domenicali] e na F1".

"Sabemos que eles trabalham em conjunto com as equipes e é do interesse de todos nós que tudo isso dê certo e que haja estabilidade e colaboração".

"Daqui para frente, queremos apenas colaboração. Não faz sentido brigar por esses assuntos. Sim, é isso que estou fazendo".

