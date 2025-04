Como as tarifas de Trump podem afetar a Fórmula 1

A Fórmula 1 está se preparando para possíveis impactos das tarifas anunciadas recentemente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com o especialista do setor Mark Gallagher.

Com os mercados globais vacilando e os problemas já surgindo com as novas tarifas introduzidas na semana passada - embora Trump tenha anunciado na quarta-feira que haverá uma pausa de 90 dias nas tarifas mais altas para dezenas de países - a F1 quase certamente sentirá os efeitos em certas áreas.

O GP do Japão foi o primeiro fim de semana de corrida desde que as novas medidas foram anunciadas e ficou claro que um impacto deveria ser esperado. Mas a forma como isso afetará a categoria permanece amplamente desconhecida até o momento.

A indústria automotiva como um todo, sem dúvida, será atingida pelas tarifas. Algumas delas foram implementadas em grande parte devido ao que Trump e sua equipe acreditavam ser um sistema injusto quando se tratava de importar e exportar carros e componentes automotivos.

Mark Gallagher, que trabalhou como diretor de marketing da Jordan e chefe de assuntos comerciais da Red Bull e é agora CEO da Performance Insights, ofereceu sua opinião de especialista sobre como as equipes podem ser afetadas pelas promessas de tarifas abrangentes.

"Ainda é cedo e resta saber qual será o impacto que isso terá na F1", disse ele ao podcast James Allen on F1.

"Quando você olha para os fabricantes de carros na Fórmula 1, a Mercedes-Benz vendeu 325.000 veículos nos Estados Unidos no ano passado. A Mercedes vendeu cerca de 2 milhões de carros no ano passado, cerca de 2,5 milhões ou 2,6 milhões de veículos no total. Portanto, essa é uma proporção razoável das vendas da Mercedes.

Donald Trump, 45º presidente dos Estados Unidos, Zak Brown, CEO da McLaren Racing Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Mas quando você olha para a Ferrari e para a McLaren, começa a ver uma mudança significativa. Então, 46% de todas as vendas por atacado da McLaren foram na América do Norte e a maior parte foi nos Estados Unidos, não no Canadá. Acho que há um desafio muito interessante aí. Cerca de 25% de todos os carros que saem de Maranello acabam nos Estados Unidos, sendo que só a Califórnia é um dos maiores mercados para a Ferrari."

"Portanto, o impacto potencial sobre isso é muito significativo para todos os fabricantes da Fórmula 1, embora com uma exceção gritante, que é a Renault. A Renault saiu do mercado dos Estados Unidos em 1987 com a marca Renault e eles não planejam trazer a Alpine para o mercado até 2027. Portanto, você sabe, a Renault é uma espécie de destaque."

"Mas para os outros fabricantes, esse é um grande desafio no momento. E isso também inclui a General Motors, que, como vocês sabem, está entrando na F1 com uma nova equipe, a Cadillac."

A Haas é a única equipe com sede nos Estados Unidos que já está no grid, mas, embora a Haas Automation tenha divulgado uma declaração em reação às tarifas, o Motorsport.com entende que, no momento, a equipe de F1 espera não ser afetada.

"A Haas Automation está estudando o impacto total das tarifas em nossas operações", diz o comunicado.

"Nos últimos dias, observamos uma redução drástica na demanda por nossas máquinas-ferramentas, tanto de clientes nacionais quanto estrangeiros. Por precaução, reduzimos a produção e eliminamos as horas extras em nossa única fábrica em Oxnard, Califórnia, onde empregamos 1.700 funcionários e estamos em operação desde 1983. Também suspendemos as contratações e colocamos novas requisições de emprego em espera."

A Haas está atenta aos desenvolvimentos relacionados à tarifa Foto de: Clive Mason/Getty Images

"Embora as tarifas tenham um impacto significativo nos negócios da Haas Automation, estamos otimistas de que a administração de Trump apresentará soluções para aliviar os fabricantes dos EUA - soluções que nos permitirão continuar fabricando máquinas CNC da Haas nos EUA, enquanto empregamos milhares de trabalhadores em nossa fábrica em Oxnard e indiretamente nos Haas Factory Outlets em todo os EUA."

"A Haas Automation está particularmente preocupada com a possível redução de tarifas sobre máquinas-ferramenta de determinados países, como Japão, Taiwan e Coreia, sem uma redução correspondente nas taxas tarifárias para matérias-primas e componentes importados para os EUA. Esse cenário seria catastrófico para o setor de máquinas-ferramenta dos EUA, que movimenta US$ 5 bilhões (R$ 29,5 bilhões) e é um componente fundamental da segurança nacional dos Estados Unidos."

"As máquinas-ferramentas são essenciais para toda a infraestrutura de manufatura dos EUA. Esperamos que o governo Trump cumpra sua promessa de proteger a manufatura americana apoiando o setor de máquinas-ferramenta dos EUA, especificamente (1) isenções tarifárias para matérias-primas e componentes vitais para o setor de máquinas-ferramenta dos EUA e (2) mantendo as tarifas para máquinas-ferramenta importadas."

Além do possível impacto nas equipes internamente, a possibilidade de parceiros e patrocinadores terem que considerar a possibilidade de apertar os cordões à bolsa nos próximos meses incertos também pode levar a problemas mais adiante.

"Acabamos de fazer uma análise de todos os patrocinadores da F1, [bem como] das equipes, do campeonato mundial e das corridas individuais", acrescentou Gallagher.

"A influência americana na F1 é visível em todos os lugares, seja porque as decisões estão sendo tomadas nos Estados Unidos em primeiro lugar, seja porque eles representam um mercado muito importante para as empresas."

"Estou falando de empresas como a LVMH, que acabou de anunciar um acordo de 10 anos na F1. Portanto, a realidade é que isso terá um efeito, certamente no curto prazo - e vou colocar um parêntese em torno disso - e acho que nos próximos três a seis meses, à medida que vemos o que acontece com essa decisão da era Trump sobre tarifas."

Greg Maffei, CEO da Liberty Media Corporation Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Se a incerteza e o nervosismo continuarem, poderemos ver isso realmente começando a ter um impacto significativo nas negociações da temporada de 2026. Não há dúvida de que, quando você dá um passo atrás, a incerteza sobre o relacionamento dos Estados Unidos com o resto do mundo e o impacto econômico dessas tarifas do governo Trump são muito significativos."

A F1 e o automobilismo em geral tiveram que suportar alguns golpes ao longo dos anos, mas Gallagher acredita que a Liberty Media ainda não tem motivos para entrar em pânico.

"Isso afetará a Fórmula 1, seja os fabricantes de carros, seja os patrocinadores aqui no esporte ou, francamente, apenas o impacto econômico geral em todo o mundo", explicou.

"Nós da F1 sofremos alguns desafios bastante complicados nos últimos 20 anos. Pense na proibição do patrocínio de tabaco na União Europeia, na crise financeira de 2008, sem mencionar a pandemia global. Se voltarmos à última grande crise financeira, isso levou à retirada da Honda, da Toyota e da BMW. E, é claro, isso foi apenas alguns anos depois de a Ford ter abandonado a categoria. Portanto, já vimos desafios enormes antes."

"A Liberty Media e, é claro, os acionistas da empresa, acompanharão com muita atenção o que está acontecendo em Wall Street. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Nova York. Ela tem três grandes eventos nos Estados Unidos... A opinião é que as próximas semanas serão uma fascinante montanha-russa, enquanto o governo Trump e os líderes mundiais tentam descobrir essa nova ordem mundial. As empresas precisam manter a calma."

