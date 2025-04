Max Verstappen venceu no GP do Japão, conquistando uma pole position surpreendente, mas o piloto não tem certeza se o mesmo acontecerá no Bahrein neste fim de semana, isso porque o clima quente não combina muito com o exigente RB21.

Porém, o foco do fim de semana da Fórmula 1 ficou em um vídeo que vem rodando as redes sociais: a comparação das asas traseiras da McLaren e da Red Bull. No caso, a peça do time de Woking é muito mais flexível do que a da equipe de Milton Keynes.

Ao ser questionado sobre o assunto, Verstappen foi enfático ao dizer que viu o vídeo, mas sabe que não há muito que as escuderias possam fazer além de uma reclamação formal diretamente com a FIA, algo que não aconteceu, pelo menos depois do GP do Japão.

"Eu não faço as regras e também não sou quem as aplica, então, o que eu vejo provavelmente muita gente vê também, mas é isso".

No caso, o vídeo foi compartilhado até mesmo por Jos Verstappen, pai do tetracampeão, nas redes sociais e trouxe de volta o debate sobre as asas flexíveis traseiras da McLaren, que parecem não estar de acordo com o regulamento da FIA, mas segue sendo aprovada nos testes de deflexão.

Verstappen: Bahrein será agressivo

O clima frio do Japão permitiu que o Verstappen cravasse a pole pela primeira vez em 2025 e tomou a primeira vitória do ano. Porém, o piloto não está confiante de que a Red Bull terá o mesmo ritmo que encontrou em Suzuka.

O traçado do Japão contou com temperaturas por volta dos 15°C ao longo de todo o fim de semana, porém, para o Bahrein, a previsão do tempo é de mais de 25°C, o que afeta o desempenho dos pneus.

"Estamos correndo à noite, mas o tempo ainda está quente. E o asfalto está bastante 'agressivo'. Quando olhamos para os dados desta temporada, esta não é uma situação ideal para nós, de acordo com a McLaren".

"Precisamos encontrar algumas melhorias no comportamento do carro, especialmente nos pneus. A situação atual não é suficiente, mas estamos cientes disso".

